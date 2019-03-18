新西蘭的領袖說，該國剛經歷了歷史上最黑暗一天。有白人槍手以「反移民、反伊斯蘭」為名，闖入當地清真寺展開大屠殺，事件造成最少五十人死亡。



悲劇發生時，恰巧有年輕人來訪我家，小伙子以往也是政治激進分子。當天我跟他一談便是八、九個小時，我以打趣的方式告訴他，言論本應是有自由的，但這年頭不一定，因為世運不就、人心蒙昧，過激的言論容易挑動情緒，故不宜出口，哪怕你確信真理在手。



氣候有時乾燥，有時濕潤，在戶外點火便得留意天時，風高物燥尤當小心，因為星星之火可以燎原。世道亦然，人心有時躁動，有時平和，剛柔相推，變動不居，智者就要觀機而行。



德國納粹時期、日本軍國主義時期、蘇聯史太林時期，以至中國文化大革命時期都是人心浮動、民智低落，野心家稍一撥火，就足以讓群眾如癡如狂。面對這樣的世代，有良心的評論者不但不宜發表歪理，就算是真理，是否出言，如何出言，也得再三斟酌。因為在漫天熱燥的環境，你以為只是生個火燒飯，但火星跳動，一不小心，便可能把整個山頭也燒掉。



早前，我將人心剛柔相推的理論與一位學者朋友分享，好友精研歷史，他馬上告訴我，就連國學大師季羨林也自謂在文革時期似是迷失了本心。季老說，在當時的社會氣氛之下，他也曾將對的當是錯，錯的當是對，人就活在糊塗與瘋狂裏。



近年，社會對立嚴重，不少香港人也興起反移民論，將一切社會問題都歸咎於每天一百五十個單程證內地移民名額，我期期以為不可。挑動敵我矛盾的言論固然不可，就算是理性的討論也要慎之又慎，因為如今不是理智當道的年頭，講的人客觀、平和，聽者接收到的可能是其他訊息。這話題還是留待時運由躁動變作冷靜後，再作探討為宜。