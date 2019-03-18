國務院總理李克強上星期五在北京召開記者會，強調政府手上仍有政策工具可頂住經濟下行壓力，譬如降低存款準備金率、減息或進一步運用赤字預算等。要言之，辦法總比困難多，就是「不讓經濟滑出合理區間」；保經濟必先保就業，重點保障大學畢業生、退役軍人和轉崗職工等。



然而，內地經濟高速度持續增長這麼久，中國難免面臨新的考驗，有經濟學家指出，國人的生活水平在國家發展過程中水漲船高，二○二○年實現全面小康幾無懸念，但在逐步解決絕對貧困問題之後，社會極化的問題正在成為新的挑戰。「相對貧窮」將會成為下一個社會公平的攻堅目標。



李克強用了不少篇幅回應坊間抱怨，他引用大數據指出，涉及三億多人的「一老一小」，即養老服務和託幼服務，確實存在很多困難，有的大城市統計，可能要到九十歲以後，才能等到養老床位。中國大陸人口持續老化，近二點五億人口六十歲以上，養老床位唔夠一點也不出奇。大家有目共睹，香港政府即使「肥到着唔到襪」，老人宿舍依然嚴重不足，不少老人家等唔到宿位已含恨而終！是以中國的大城市，老人家要九十歲後才等到養老床位，又有乜出奇？



至於幼兒服務問題也是供給不足，加上如今實施兩孩政策，更凸顯了「託幼難」。養小送老是老百姓人生的基本任務，李克強能夠重視「一老一小」，總算務實。



不過，知不足就要「上心」，不要說了算。今天國家是富了，卻好像弱了，社會也分裂了。過去人民是團結在一起的，正如毛澤東說的「軍民團結如一人，試看天下誰能敵」，上下同心，誰敢打我們？如今國家的「維穩」費年年比軍費高，反映軍民衝突多了，是上訪無門？是無法可依？問題的癥結值得在上者深思。