一年一度的全國人大政協「兩會」曲終人散，西方社會期待的外商投資法如願以償順利獲得通過，神州百姓盼望的官員財產公示陽光法案依然無聲無息，也無任何代表委員提案，「雷人」議案就仍然不少，讓不少國人瞠目結舌，也引來了眾多的批評。



「雷人」是內地民間俗語，意指令人匪夷所思的胡言亂語，令人感到不知所措，哭笑不得。 今年兩會「雷人雷語」雖比以往較少，但也夠經典，例如有代表提出的強制公務員減肥、全民取消駕照等一些提案，均引起坊間冷嘲熱諷。



還有人大代表提出降低法定結婚年齡鼓勵生育，建議將結婚年齡下調為「男二十，女十八」。結果有近六成網友表示反對；不少人批評，當年也是這些代表立法逼人晚婚晚育，現在又是他們要人早婚早育，質疑這些人是否當百姓是「牲口」？



最荒誕的是，官員言論更驚人，例如全國政協委員、中國社會科學院院長謝伏瞻提出國企高層薪酬撤限的提議，建議取消國有企業管理層的薪酬限制，同時設定盈利目標。結果引起輿論一面倒撻伐，不少網民質疑國企「豈不是薪酬更高？社會差距更大？社會愈來愈不穩定？」



眾所周知，內地國企至今仍然是腐敗重災區，央企國企高級管理層的超高薪酬一直備受外界詬病。例如金融、能源企業的負責人的年薪均接近百萬元人民幣，甚至千萬元。而國企高管除了高薪之外，還有名目繁多的分紅、獎勵和高福利。早前有報道指，央企國企高管年薪等收入總和最高可達四千多萬元，然而百萬、千萬年薪並不能阻止國企高管的腐敗，反而引起了他們更大的貪欲。



事實上，內地電訊、電力、交通、供水、燃氣、煙草等壟斷企業，高收入、高福利早已不是「新鮮事」。所謂電力企業抄錶工年薪十萬，部分壟斷國企，工資是全國平均水平四、五倍，已是十多年前的舊聞，更有低於市價數倍的福利房。十三億百姓擁有的國企，卻只有極少數人在享受和瓜分，長期就是內地社會不公，貧富分化的原因之一。



值得一提的是，今年兩會期間，一篇題為《他們就是問題，怎能解決問題》的網文被廣泛轉發，文章批評代表委員不作為，指出「這麼多年來，食藥品安全問題解決了嗎？老百姓的醫療負擔降低了嗎？教育問題解決了嗎？養老問題解決了嗎？」



文章說出了百姓心聲，但其實也見怪不怪，「非富即貴」的委員代表們對陽光法案都集體「噤聲」，甚至全國反腐敗案件都沒有一宗是他們監督下揭發，又何會顧及天下蒼生呢？自然也難有治國安邦之高見。



而「雷人」提案年年有，表明部分代表委員到兩會只是為混名聲，只是將兩會當作一年一度的「廟會」，而這些人之所以敢恣意狂言，且不怕得罪百姓，是因為除了人大常委會和政協常委會，無人可罷免他們。如果民眾可聯署提出罷免，相信無人敢信口胡言。