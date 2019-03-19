正論：人妖顛倒怨氣重　列車相撞豈偶然

「欲取鳴琴彈，恨無知音賞。」港府管治無能，社會是非顛倒，香港近年怪事連連，大有愈演愈烈之勢，本報一再警告香港「撞邪」，甚麼匪夷所思、亂七八糟的事情都有可能發生，可惜不少人尤其在位者不當預警是一回事，結果港鐵發生四十年來首次相撞事故，足證撞邪之說並非危言聳聽，更非迷信。可以斷言，今次車毀人傷是警告，距離車毀人亡恐怕為期不遠了。



昨日凌晨港鐵列車試驗新信號系統期間在中環攔腰相撞，本是不該發生的意外，因為現代列車由電腦控制，有自動煞車系統，確保兩架正在運行中的列車保持適當距離，不會追尾，也不致迎頭相撞。然而，理論上不會出現的事故，實際上卻發生了，足證香港之「邪門」，事故導致荃灣線中環至金鐘昨日全日停車，今日能否恢復正常仍是未知數。更由於列車受損嚴重，修復並非易事，加上調查事故肇因需時，估計新系統恢復測試將不得不拖延三個月甚至更久。



承辦商初步調查顯示，今次事故肇因是操作列車信號系統的電腦軟件出現問題，據港鐵解釋，涉事路線的「渡線」需要經過「攞路」程序，兩架列車不能同時「攞路」，惟當時電腦卻為兩列車「攞路」，引發相撞。當局聲稱事故「就安全而言是絕對不能接受」，但就樂於接受「電腦失誤」、非涉及人為因素的結論，並不出乎意料，因為諉過於人正是當局一貫作風，只不過今次被卸責的對象不是人，而是電腦而已。然而誰都知道，電腦是人造的，新信號系統出事，終究是人為設計失誤。



事實上，只消了解港鐵新信號系統兩家承辦商泰雷茲及阿爾斯通的歷史，就知今次事故並非偶然。一七年新加坡曾發生列車追撞事故，源於新系統錯誤判斷兩車距離所致，承辦商正是泰雷茲；○一年中國發生溫州動車追尾重大事故，死傷慘重，信號系統失靈被指是肇因，而提供信號系統的其中一間合資公司則是阿爾斯通。港鐵早前耗資三十多億元更換新系統，泰雷茲共取得七個信號系統的合約，除今次出事的工程外，更包括沙中線、馬鞍山線和西鐵線等，人們不禁要問，難道這些系統都是安全的嗎？



波音飛機最近接連出現墜毀事故，為安全考量，中國率先停飛同一機型的全部飛機，引發全球響應。說到底，人命安全是第一位的，再怎麼強調都不過分，列車同飛機都是大型交通工具，飛機出事故需要停飛，列車出事故同樣不能掉以輕心。今次是測試新系統，列車行駛速度慢，撞擊力不算很大，僅是車毀及駕駛員擦傷，若是正式運行時發生事故，後果簡直不堪設想。



香港這些年遭逢惡運，福地早已淪為亂地，沒有甚麼事不會發生，交通方面更是醜聞迭爆。去年高鐵試運行期間差一點鬧出脫軌意外，原因是承辦商設計路軌時忽視了列車轉彎產生的壓力，致使路軌承托力不足，犯了工程學上的常識性錯誤。可圈可點的是，近年香港基建百病叢生，從民航處購入百孔千瘡的「爛鬼」雷達系統，到沙中線淪為豆腐渣工程，再到今次的列車相撞，承辦商幾乎都是外國公司，足證外國的月亮並非特別圓，洋公司的產品亦不是絕對安全可靠，港府一味崇洋媚外，以為外來和尚會唸經，結果一再做了「冤大頭」卻從不反省。當然，不能排除是有人刻意搞破壞，製造亂象，因為香港愈亂，民怨愈大，愈方便反中亂港集團就中取事，渾水摸魚，以達到不可告人的目的。



一言以蔽之，天要下雨，娘要嫁人，有些事是不以人的意志為轉移的。香港這些年發生了許多不應該發生的事情，從違法佔中、旺角暴亂、奪命車禍層出不窮，到教授殺妻、醫生迷幻、家庭倫常慘劇接二連三，再到南亞假難民問題尾大不掉，簡直沒有最亂，只有更亂。毒品氾濫成災同樣令人矚目，當局聲稱香港吸毒人數沒有大量增加，但這些毒品都到哪裏去了？退一步說，就算香港吸毒問題未惡化，毒品最終轉運到其他地方，那也坐實香港「毒品中轉站」之惡名。說起來令人唏噓，香港開埠與毒品有脫不開的干係，當年清廷在鴉片戰爭中失敗，導致香港被割讓，淪為英國殖民地及向內地輸送鴉片的橋頭堡，想不到近兩百年後大國崛起的今天，香港又淪為毒港及毒品中轉站，一江毒禍向東流，中國人有再次淪為「東亞病夫」之虞。



更令人無法接受的是，港府不僅管治無能，更加敵我不分，做盡親痛仇快之事。佔中落幕四年了，包括壹傳媒黎智英在內的大部分佔中搞手、黑手至今毫髮未損；政治黑金案禍港殃民，港府竟然以證據不足為藉口放棄檢控；本報記者遭黎智英刑事恐嚇案證據確鑿，快兩年過去依然石沉大海，受害記者沉冤未雪；還有佔中期間忠於職守的警員紛紛獲罪被囚，反佔中的三名民間義士也被急速判刑；更不提小市民動輒得咎，甚至拾荒婆婆自食其力都隨時會惹上官非，所謂法律面前人人平等已經淪為一個笑話。紀綱一廢，何事不生，當法律不再是維繫社會公正的最後一道防線，反而淪為打擊異己的政治工具；當愛國愛港仍然是原罪，賣國當漢奸卻可以成為英雄，人心遲遲未能回歸，近年更衍生港獨亂象，又有甚麼值得奇怪的呢？



人妖顛倒是非淆，對敵慈悲對友刁。眼下的香港可謂烏煙瘴氣，天怒人怨，說今次的列車相撞事故正是上天示警，並不是沒有道理。更令人無語的是，中央遲遲沒有端正做主人的態度，對有外部勢力撐腰的反對派投鼠忌器，對窩囊透頂的港府則不吝讚美之詞，令人聽起來特別的刺耳，對港府的怨憤外溢到中央身上何足為奇。事實上，莫說港人怨聲載道，若鄧公泉下有靈，眼見自己一手擘劃的「一國兩制」變形走樣到今日地步，也會恨得破土而出吧！



