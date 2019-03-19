世界視線：國際法庭也制裁　老美霸道太不該

美國總統特朗普無視國際秩序，赤裸裸地展現山姆大叔霸權主義的一面，如今又有最新例子。美國國務卿蓬佩奧日前表示，任何針對美國駐阿富汗或其他地方的軍人，進行戰爭罪行或其他行為調查的國際刑事法庭人員，將被吊銷進入美國的簽證。



總部設於荷蘭海牙的國際刑事法庭，目前正就有關在阿富汗的戰爭罪行，調查美國軍人及中情局人員，據稱包括對被捕恐怖嫌犯進行嚴刑逼供等。蓬佩奧不僅威脅禁止國際刑事法庭調查人員入境，還強調國際刑事法庭的權力太過寬廣，並威脅到美國的主權。弦外之音清晰不過︰美國人幹的事情不管多麼離譜，也只能由美國人自己「清理門戶」，還輪不到國際刑事法庭說三道四，指手畫腳。



事實上，這已不是華府第一次向國際刑事法庭放出狠話。去年九月，新官上任的國家安全顧問博爾頓發表首次重要演說，矛頭便直指國際刑事法庭，聲稱以色列作為一個「自由、民主」的國家，美國將永遠與他們站在一起，警告任何支持國際刑事法庭調查以色列對巴人暴行調查的國家，將遭受華府的「二級制裁」。



老美不將國際刑事法庭放在眼內，無非自恃沒有簽署成立法庭的《羅馬條約》，問題是按照該法庭規定，美國雖然不是締約國，但卻被指在另一締約國阿富汗犯下戰爭罪行，情況正如美國人在其他國家殺人，一樣得受當地法律制裁。至於說到「手伸得太長」，國際刑事法庭一直強調，只要相關國家的司法部門公正判決，他們便不會插手。針對美方人員在阿富汗的所作所為，美國司法部曾於○九年就中情局人員在阿富汗審問嫌犯造成對方死亡一事展開調查；參議院情報委員會亦於一四年指出中情局的暴行比外界盛傳的更嚴重，惟至今未見有人因此被追究責任。還有一點值得注意的是。國際刑事法庭非只針對美，塔利班分子以至阿富汗政府軍，均為調查對象。



儘管國際刑事法庭聲稱，不會在華府的壓力下低頭，但法庭一無軍隊二無槍炮，面對「我是流氓我怕誰」的美國佬，相信只能徒呼負負。



