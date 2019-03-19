功夫茶：醫療券變質變味　小修補無濟於事

港產官僚冇嘢叻，最叻化神奇為腐朽，人哋政府呻窮呻到樹葉落，特衰政府有餘錢派畀市民，偏偏派到天怒人怨。又好似醫療券咁，原意係等私營市場分擔公營醫療系統部分壓力；而錢跟人走，老人家喺保健方面亦可作更靈活安排，點知最後變質變味，淪為無良商人嘅「提款機」，簡直吹脹。



唔係功夫茶吹水，連林鄭自己都承認，醫療券無法減少入住公立醫院同急症室嘅人數。食衞局最近完成醫療券檢討，建議為每名長者使用視光師服務，設立兩年用二千銀嘅上限。利益受損，業界自不然牙痛咁聲，佢哋最近提出反建議，將配眼鏡服務剔出醫療券適用範圍，令醫療券集中用喺視光師驗眼服務，同時為長者配眼鏡另外設立資助。



呢嗱，畫公仔終於畫出腸嘞。根據業界所講，純粹視光服務平均收費三百至六百蚊，如果需要進一步檢查黃斑病變、青光眼等，都只係盛惠千零銀，而衞生署數字就顯示，舊年每名視光師申領醫療券金額達一百一十幾萬元，比第二位嘅西醫多出逾一倍，好明顯，視光服務只係「頭盤」，配眼鏡先至係真正「主菜」，即使唔存在濫用醫療券嘅情況，亦肯定係一盤大生意。



所以話，業界建議表面上低低地躀鋪，實際上不知幾高招，事關如果醫療券配眼鏡「專款專用」，而同時又有使用期限嘅話，只會更加鼓勵長者「用得唔好嘥」，係唔係都走去配番副眼鏡「看門口」。



大家有眼見，正因為醫療券「錢途無限」，近年已經成為各界爭相搶奪嘅香餑餑，藥劑師檢查藥物服務又話想加入，保健品又話想加入，連賣輪椅都話想分一杯羹。即係咁，港府發得醫療券，就應該以老人家健康福祉為前提，服務範圍多多益善，剩低嘅責任就係官老爺把好監管關，以免長者畀人當水魚劏，公帑益咗班無良商人。例如有立法會議員反映，有視光師明知長者有眼疾，但為咗舔到盡，冇將個案轉介到眼科醫生，反而氹對方配貴價眼鏡，以致延誤醫機。面對呢啲畸士，當局應該殺一儆百、以儆效尤，而唔係一刀切訂立使用上限，然後翹埋雙手，關人個關。



話時話，防止醫療券被濫用，坊間提出唔少有益有建設性嘅建議，例如將用剩嘅折現或兌換成購物券，真正做到「應使則使」；再唔係索性學似保險公司咁，每年向用剩醫療券嘅長者發放獎勵，鼓勵佢哋保持健康生活。之不過以港產官僚嘅傲慢成性兼懶到出汁，肯畀少少「着數」長者已經覺得自己「皇恩浩蕩」，要佢哋為老人家行多一步，同與虎謀皮冇乜分別嘅咋！



