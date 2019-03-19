神州觀察：政府缺乏公信力　假作真時真亦假

當一個政府喪失公信力，無論說甚麼做甚麼，都會被人民質疑其動機，這便是所謂的「塔西佗陷阱」。成都七中實驗學校飯堂被揭食材發霉，食壞學生，引起輿論大嘩，誰知近日卻出現戲劇性反轉，當局指部分家長蓄意造假，並被以涉嫌尋釁滋事罪立案偵查，網友直呼這樣的反轉來得太急，一時無法接受。



據當地警方交代，從涉事飯堂的監控錄影中發現有人將部分食材拋撒踩踏，並撒上調味劑及具上色功能的紅麴米，企圖加強食材變質說服力再擺拍上網，導致眾多家長誤信謠言，從而引發一系列衝突事件。而由當地多個部門組成的聯合調查組亦得出一致結論，所有送院學生皆無遭受食物感染徵狀，送檢食材中除了粉條發霉，其他均無問題。



然而對於這樣的官方結論，不少民眾卻持懷疑態度。有人認為應該一碼歸一碼，不排除有個別家長因一時情緒激動而犯事，但事出有因，據指去年已有不少家長陸續反映該食堂食材有問題，惟一直不獲理會；事發前數日更有六名同學出現嘔吐、肚子痛等徵狀，最終引發本次衝突。或許正如涉事家長交代的那樣，就是想把事情搞大以引起當局的注意，但不能以此否定學校食材的問題。



事實上，從當局於事發後連環查辦該區教育局長、市監局副局長、校長及飯堂承包商等舉動來看，其實已經等於承認相關問題的存在。關鍵在於當局在本次食安醜聞的公關上能有多少「作為」，須知在內地，食安問題早已氾濫成災，哪一次不是刻意隱瞞在先，能做到據實相告的實在少得可憐，有人提議將飯堂日常的操作情況一併公布，當局敢是不敢？



可以見到，內地近年不時發生具爭議性反轉事件，像最高法千億礦權案卷宗失竊事件，舉報者卻成了自導自演、監守自盜的罪犯；揭露鴻茅藥酒問題的醫生遭跨省追捕、被指有精神病，而公司仍屹立不倒；再如假疫苗事件，江西省衞健委明明驗出針劑中染有愛滋病毒，卻遭國家藥監局否定，類似情況不勝枚舉，當局每次都能「力排眾議」，卻總難釋除民眾之疑慮。



而造成這種問題的根源，正是民眾話語權缺失所致。內地從來只有官方說法，絕無民眾意見，所以政府說甚麼就一定是甚麼，百姓不可以質疑，否則便說你是造謠滋事。正如本次問題食材的取證過程，官方指定檢測單位檢測而無民眾參與，其本身就缺乏認受性，官方結論備受質疑也就不足為奇。



誠信易毀難建，內地政府的澄清無法平息爭議，反而引起更多的質疑，原因就是過去隱瞞太多，沒有真相，假作真時真亦假，信用問題解決不了，類似的尷尬也必然接踵有來。



