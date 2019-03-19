產評：日本經濟似轉衰　全球前景多憂患

日本經濟數據再現噩耗，除了反映央行放水無濟於事外，更預示首季經濟難有驚喜。隨着五月日本皇太子德仁即位天皇，全國將史無前例放假十天，金融市場停頓，加上中美貿易戰及英國脫歐等仍未明朗，或拖累次季經濟也陷困，稍有不慎就會重陷衰退，屆時環球資產勢再起漣漪。



日本昨公布，二月出口按年再跌1.2%，差過市場預期跌0.6%，並連挫三個月。值得留意的是，該月跌幅較一月瀉8.4%大幅收窄，主因是對最大貿易夥伴中國的出口按年增長5.5%，惟當中涉及農曆新年額外需求，若將特殊因素剔除，今年首兩個月對中國出口仍驟減6.3%。連一次過因素都未能刺激日本出口止跌，可想而知形勢極為艱難。



由於地利優勢，日本向來是亞洲最主要工業國，故要觀察該國盛衰，最重要不是消費，而是工業。如今出口疲弱，與工業產出和企業資本支出正在收縮匹配，凸顯全球需求也在減速。再者，該國二月進口按年跌6.7%，同樣差過市場預期跌6.5%，反映內需未見得能支撐經濟，無疑已陷內憂外患困局。



更重要的是，由於進口減幅多於出口，使日本二月貿易順差達3,390億日圓，為五個月以來首見，並高於市場預期3,102億日圓。其中，對美順差雖下滑0.9%，但仍達6,249億日圓。若是以往，可置之不理，惟目前美國總統特朗普對所謂「貿易佔便宜」甚是着緊，而日本將是繼中國後，要與美國展開談判的國家，數據惹起當地汽車製造商擔憂，因華府對進口汽車影響國家安全的調查已結束，隨時宣布徵關稅。



隨着首季餘下不足半個月，日本經濟增長不理想幾近事實，很可能再度萎縮。展望次季，形勢也未見樂觀，最主要原因是為紀念皇太子德仁於五月一日即位天皇，該國已宣布四月廿七日至五月六日為法定假期。由於無往績可尋，除了對出口有負面影響外，金融市場全周休市更恐讓「大鱷」有機可乘，借勢舞弄日圓匯價。



就算天皇登基順利度過，到了今年十月，日本會將消費稅稅率由8%提高至10%。該國汽車工會估計，一旦如期實施，或導致國內新車銷售驟減約30萬輛，恐令9萬人失業，再加上特朗普出其不意舉動，只會令半生不死的經濟雪上加霜。惟不加消費稅，日本明年恐陷財困。



令人憂心的是，經歷上半年後，當投資者看清日本經濟成績表，恐驚覺央行放水政策已技窮，日圓匯價隨時失控，屆時對全球金融市場的影響恐是幾何級別，必須保持警惕。



