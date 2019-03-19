中共打天下是為了實現社會主義、共產主義，坐天下七十年都在摸索和實踐這個寫進黨綱的目標。一九四九年，中共接手的是一個「半殖民地、半封建」的爛攤子，按照馬克思主義的唯物史觀，中間還隔着一個資本主義。然而，毛皇帝急得很，想跳過資本主義直接幹社會主義，方法是經濟上搞公有制和計劃經濟；政治上搞批判和清算資本主義及一切反動勢力的階級鬥爭，發動無產階級專政下的繼續革命。結果，社會主義搞不成，資本主義批不倒，國家一窮二白，長期落後。



中共雖然一直信奉馬列，但是在國家治理和發展上，背離了馬克思主義，未按唯物史觀指引的社會發展規律辦事，碰得頭破血流。直到改革開放，解放思想，實事求是，才重新認識和實踐如何「補上資本主義這一課」，認識到資本主義的市場經濟有強大的推助力。這些東西隨着中國改革開放的步步深入，中共很快嘗到了甜頭，放開手腳大幹，「超英趕美」不在話下。



更重要的是，中國在「補上資本主義這一課」時，決策和實踐框架是在中共已經建立了數十年的社會主義制度基礎上，也就是說，是在一群社會主義奮鬥者領導下的社會主義國家裏「借助資本主義」推動社會主義，最終戰勝資本主義。這確乎是人類文明史上沒有過的「制度演變」創新，是在摸索實踐馬克思揭示的社會主義最終取代資本主義——這一不以人的主觀意志為轉移的社會發展規律。



老美和西方老牌資本主義列強至此才真正感到了社會主義的威脅，在中國身上，他們看到了社會主義政治加資本主義經濟「合力發展」的威力，是可以大大超過他們的「純種資本主義」的。



只是，在「上帝之手」的偶然播弄下，他們在制度建設和引領國家發展上至少早佔了三百年的先機。「純種原教旨資本主義」的世界霸權當今落在老美身上，老美對這隻崛起於東方的「社資融合」的「雙頭猛獅」感到了空前的恐懼，它比拿破崙的預言還可怕；而邱吉爾的「扼殺於搖籃裏」的時機，更是一去不復返。