美國總統特朗普早前向國會提交的二○二○年財政預算，可以用四個字概括：窮兵黷武。他一方面將軍費開支增加百分之四至七千五百億美元，一方面大幅削減環保、交通、福利等經常開支，以犧牲民生來擴張軍力，簡直到了無以復加的地步。然而，不管他如何挖東牆補西牆，也填補不了軍費急增所造成的巨大財政缺口，來年聯邦赤字料將達到破紀錄的一萬一千億美元。而據華府智庫估算，未來十年聯邦赤字更將增加十萬五千億美元，意味着國債很快就會突破三十萬億美元。



為了說服國會通過這份窮兵黷武的預算案，特朗普給美國經濟描繪了一幅美麗願景，預料未來幾年維持百分之三以上的經濟增長，企圖以此掩飾巨額赤字。可惜，這除了自我安慰之外，根本無法令人相信。去年在減稅效應之下，美國經濟增長也只有百分之二點九，如今減稅效應消退，貿易戰陰雲未散，美國憑甚麼保持百分之三以上的經濟增長？國際貨幣基金組織等經濟專家異口同聲指美國經濟將會明顯放緩，連華府智庫也對特朗普的盲目樂觀嗤之以鼻，直斥「妄想假設」。



「妄想假設」不要緊，最怕的是「洗腳唔抹腳」，軍費開支毫無節制地持續增加，不知伊於胡底。試想想，美軍既要大量增購戰機和戰艦，還要加大人工智能投資，更要打造太空軍，在在需財，錢從何來？尤其是太空軍涉及天文數字的開支，當年列根提出「星戰計劃」，只是虛張聲勢，用來嚇唬蘇聯，如今特朗普弄假成真，既要獨霸地球，還要獨霸太空，這不是開玩笑嗎？



君不見，美國為了應付日益膨脹的軍費，挖空心思，左拼右湊，據說除了要求盟國負擔百分之百駐當地美軍費用，還要求額外支付百分之五十保護費，這根本就是赤裸裸的勒索。得道多助，失道寡助，特朗普將美國一步步推到全世界對立面，遲早眾叛親離，淪為孤家寡人。