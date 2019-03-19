幾乎同一期間，本港的電視台有三部後宮戲上演，一大群妃嬪圍繞一個主子──皇上，展開你死我活的爭寵大戰，看得師奶們目不轉睛，心潮隨劇情起伏，嗟嘆連連。別以為封建時代的後宮才有爭寵戰，現實生活亦不例外。



美國國會每年在《香港政策法》發表報告前，例必邀請香港反對派頭面人物前往「聽證」，誰人應邀，就代表誰人受寵。今年是「民主阿婆」陳老太帶隊前往，反觀近年風頭正盛的黃之鋒卻沒有份，難怪引起黃之鋒已經失寵的猜測。



眾所周知，從前最受寵的是李漢奸及陳老太，越洋「哭秦庭」唱衰中港幾乎是他倆的專利，但「漢奸代有人才出，各領風騷若干年」，黃毛小子自反國教一役打響名堂，領導佔中更是風頭一時無兩，令洋主子刮目相看，儼然香江反對派新一代領袖，不僅一再榮登外國雜誌封面，當選「思想家」，更被美國議員聯手提名競逐諾貝爾和平獎。



前年，由黃之鋒搭檔李漢奸前往美國國會，就香港一國兩制運作作「聽證」；去年，黃之鋒再次應邀去美國國會，就《香港政策法》發表偉論。看在一班老漢奸的眼中，能不有打翻醋罈子的感受嗎？



今年情況有所不同，陳老太取代了黃之鋒的位置。事實上，黃之鋒出獄歸來似已不復當年勇，指控懲教署「剝光豬」違反人權又失敗，搞事的能量勁跌，曝光率大不如前，日前指揮一群娃娃兵衝擊政府總部──這亦是他的成名地，但被批評「龜縮」在後，只是叫別人衝衝衝，如此惜身，莫說支持者大為心冷，在洋主子眼中自然也失分。



黃之鋒不必太洩氣，今次沒機會去美國，不代表下次沒機會。在中美競爭大格局之下，香港牌與台灣牌的價值上升，誰配合主子的意圖最積極、最賣力，誰就有機會獲得獎賞，民主阿婆重獲寵愛，預示年輕一輩今後要加把勁了。