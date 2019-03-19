北京兩會曲終人散，要選今年的「亮點」和網絡最紅的，必然是「又紅又統」、今年五十七歲自稱「來自台灣的女孩」、在香港居住四十年的全國政協委員凌友詩。「可以說，像我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客，今天能夠經歷『一國兩制』的實踐，共襄兩岸統一的盛舉，並與各位委員一道肩負民族復興的使命，全賴於跳出了台灣的狹小格局，更得益於國家不斷的繁榮進步與相容並包。」「今天，我站在人民大會堂的發言席，我要說，世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪。」



凌友詩這段高八度朗誦腔的演說，有久違了的文革樣板戲口白，也有刻意做作的表情、誇張的肢體語言；她更不時在「演完一段」後稍為停頓，向前凝視，等待掌聲。凌友詩在政協大會的「表忠演出」獲得讚賞，不少人趨前豎起拇指。



凌友詩很快被網民「起底」：出生於台灣高雄，十七歲移居香港，香港大學政治哲學博士，曾任香港特別行政區政府中央政策組高級研究主任。現任香港中文大學當代中國文化中心榮譽研究員，曾任三屆福建省政協委員，中共全國婦聯執委，現任「中國人民政治協商會議全國委員會」委員。由於凌友詩仍然擁有中華民國護照及台灣戶籍，又同時擔任中華人民共和國全國政協委員，違反《兩岸人民關係條例》中「不得擔任中共黨政軍職務」規定，開罰五十萬元新台幣。



從兩岸三地網民的留言可見，凌友詩在政協的「表忠演出」，堪稱「低級紅」、「高級黑」的極致：「做作程度更甚於中國大陸土生土長經歷文革的唱紅大媽」、「動作浮誇到好似樣板戲，令人毛骨悚然」（香港）；「其實看到他們還在找這種貨色當樣板人物，我就放心了，他們距離台灣民心還很遠很遠很遠……」（台灣）；「以這種浮誇的音調像朗讀般陳述這樣嚴肅的內容，怎樣看也像『高級黑』。」（大陸）。中國目前普遍存在「低級紅」與「高級黑」兩種現象，是指過度吹捧中共中央的宣傳手法。「低級紅」是單調空洞的諛詞，「高級黑」則是別具用心，刻意以吹捧手段，達到抹黑的目的。



讀中國歷史可以發現知識分子有一個佞幸傳統，讀書人終日埋首書堆，根據書中故事、詞彙，咬文嚼字，發為詩賦文章，炫耀自己的聰明才智，亂天下之耳目，變事物之是非，都是為了圖權者歡心。此間不是也有一些時論作者、大學教授，不是懍於現實利害，便是曲學阿世，下筆千言沒有一句是真話。比起凌友詩，他們有更高尚嗎？