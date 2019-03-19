廢柴港府冇嘢叻，最叻打劫市民荷包。環境局局長黃錦星透露，港府有意提高膠袋徵費一倍至一元，並指膠袋用量近年逐漸回升，認為「港人似乎需要再被提醒」，最快於年中進行諮詢。問題是，膠袋徵費並非專款專用，取諸環保、用諸環保，反而直接落入商家口袋，增加徵費除了為商家謀取暴利，對環保有多大幫助？



最新統計顯示，堆填區於二○一六年的膠袋棄置量高達近四十三億個，按年急增近一成，亦是二○一五年第二階段膠袋徵費實施以來首次錄得回升。事實上，別說棄置膠袋數量上升，實施膠袋徵費以來，更難分解的不織布袋產量一度勁升九成六，才是最與環保原意背道而馳。



類似亂象亦見於「四電一腦」收費計劃，正因為港府欠缺配套，至今只「欽點」及資助一間回收商提供上門回收服務，求過於供下，服務很快就告飽和，別說上門回收應接不暇，收集廢電腦的場地更極速爆滿，結果隨街胡亂棄置的情況區區皆是。



由此可見，收費不但不是萬能，更可能適得其反，關鍵在於港府沒有完善的回收減廢政策。但誰都知道，港府是語言的巨人，行動的侏儒，官僚整天將環保掛在嘴邊，吹到天花亂墜，事實卻是另一回事。單是垃圾徵費計劃討論多時，卻遲遲未見提上立法會，港府又提出引入塑膠飲料容器按樽回收計劃，同時欲實行廢塑膠生產者自付，可謂「一費未收又添一費」。以港產官僚之思維，彷彿所有事情收了費就萬事大吉，問題從此消失，有沒有足夠配套配合、會不會衍生其他亂象，從不在他們思考範圍內，怎麼可能不弄巧成拙？



對於提高膠袋徵費水平，筆者並不贊成，除非港府能夠確保徵費用於環保而非由商家袋袋平安。問題是，以港產官僚的懶政作風，施政又老愛向商界傾斜，自然是向市民開刀最簡單省時。