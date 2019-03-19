早前，港區全國人大代表王敏剛離世，他生前提出應盡快為《基本法》第二十三條立法，政見與泛民主派不同，但檢點一生，並無大過，死者已矣，而《蘋果日報》竟有時評專欄為這則死訊叫好，又引述網民指這是近期難得的正面消息。



政治理念可以不同，但人的良知、善性應是一致，為了政見之爭而扭曲甚至泯滅人性，太不應該。那位時評作家是一位老先生，筆者中學時期經常拜讀他的文章，當年我每月購買三本時事雜誌，其中一本便是由他主編的，其他兩本我讀完便即棄掉，獨獨先生編的一本，我逐期收集，全部放在床底下以便檢閱。先生本來頗令我尊敬，但他投身壹傳媒後，時位移人，今天的文章已不同當年，立場偏激，充滿怨毒之情，讀來讓人不勝唏噓。



老先生是資深傳媒人，幾年前曾接受電視訪問，被問及加入壹傳媒後，評論觀點有否受老闆黎智英影響，他回答沒有。不是吧老先生，我想你不是有心隱瞞，就是記錯了。



還記得嗎？約十年前一次立法會選舉，港島區泛民大勝，一些人傻不愣登說是支持者自發配票成功。你在「蘋論」中力斥其說之謬，說偌大的港島區沒人組織，如何能有效配票，泛民勝出只是僥倖而已。但黎智英不同意，馬上發文反駁，說是人民的智慧和力量使然。未幾，你就屈膝了，在「蘋論」中再撰文，說自己低估了民間智慧，變相道歉，接受歪理，在屋簷下低了頭，我看着也替你心酸。幾年前，《蘋果》一位較年輕的專欄作家，有意見跟老先生不同，筆戰了一兩回合，對方便退讓，口口聲聲自稱後輩。但老先生得勢不饒人，拋下一句：「我哪有這樣的後輩！」跋扈之情躍然紙上。對老闆屈膝，對晚輩專橫，當年我認識那位先生的風骨與氣度，在壹傳媒的薰染下早已不復存在，只餘一聲空嘆！