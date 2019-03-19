禮賓府周日開放日，但見到來賞花市民心情大佳，對着「一園紅艷醉坡陀」的杜鵑，攝影發燒友更是拍得不亦樂乎！林鄭兩度現身，笑口盈盈與市民交談，展現「與民同行」的一面。然而，翌日即發生「港鐵測試新信號釀兩列車相撞，荃灣線金鐘至中環站全日暫停」的焦點話題！



香港近排諸事不順，物怨民怒，若然唔係撞鬼，就真係撞邪！自兩鐵合併後，整體質素可說不進反退，三五七時就整鑊甘嘅，而且一鑊甘過一鑊。



今次測試新信號系統，兩架列車竟然喺荃灣線中環至金鐘站之間相撞，從有關圖片可見車廂撞到扭曲、玻璃窗裂紋處處、扶手架整個塌下，驚心動魄，十分誇張。據悉兩名車長都受傷送院治理，無搞出人命，總算執番身彩。



不過，如果到真正行車載客時才出現相撞，咁就真係大大鑊！行文至此，手機又彈出「東鐵線九龍站女子闖路軌，北行列車服務受阻」。天啊！香港真係撞邪撞鬼咯！打工仔想準時返工都真係唔容易！



唉！香港躲得過地震、海嘯等天災，可是避不了人禍，大家應記憶猶新，去年十月中旬，港鐵於繁忙時間，荃灣、觀塘、港島及將軍澳線先後發生信號故障，四線齊跪低，影響幾百萬市民上班，作為打工仔，都真係好不幸。



之後，運房局局長陳帆就話「政府會嚴肅跟進，就事件的起因進行研究，亦會就懲罰機制再與港鐵商討」；又話「港鐵亦找專家進行調查研究」。港鐵近年管理質素每況愈下，新舊信號系統搞極唔掂，以致事故頻生，令乘客信心盡失！至於廢官一味「嚴肅跟進」卻只見愈跟進愈出事！



冇靈魂政府，究竟要用甚麼方式去敲打才可喚醒其麻木太久的神經？看來，增設一個能捉妖辟邪的高位，比增設副廣播處長來得實際。