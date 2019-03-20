「一帶一路」的發展，對香港來說，是當前和今後經濟、社會、文化發展的大機遇。這個機遇，一如上世紀五十年代，香港從作為中國內地的轉口港，集中於東南亞，轉而為工業的加工生產，放眼世界，特別是美國，同樣地屬於大轉移。



當時南洋（東南亞）以外的歐美市場，對香港不僅陌生，亦缺乏發展的基礎，語文不通，人脈缺乏（「金山阿伯」不是加工貿易的人脈），香港成功轉型是不畏困難與風險，篳路藍縷開拓新局面。那時候不少香港人只是稍懂英文，便闖南闖北參加展覽，追逐客戶，表現出創業的非凡勇氣，為後來成為「亞洲四小龍」奠定了基礎。



今天「一帶一路」沿線國家正在工業化，發展的勢頭與潛力大於英美發達國家。當然有許多困難，同樣語文不通，人脈缺乏。上世紀五十年代港人可以成功，今天的港人怎會變成不可能成功呢？事在人為，事在肯不肯學習、肯不肯全力以赴。



不過，當時是二戰後復原不久，各國還是關門修復損傷，國際市場上參與者少，競爭者稀；今天已經大不相同，尤其是內地的改革開放改變了全球格局，全球化的發展使眾多的發展中國家積極參與貿易、生產，相互競爭。發達國家在長期緩慢的去工業化過程後不得不重振，與發展中國家一起競爭，如「美國優先」的單邊貿易主義，正在發達國家蔓延。貿易摩擦、貿易戰、貨幣戰的機會只增不減，香港轉型便有着比上世紀五十年代更大的困難。不過，中央政府推出的「一帶一路」建設，卻是在各國激烈競爭的局面下，另闢出一個新天地，用中國的財力、工程力和政治力創造出一個其他國家還未進入的新天地。



香港跟隨國家，追隨國家用貸款、國企開拓出來的新市場，將可避開現有國際市場上已趨惡性化的劇烈競爭。或許「一帶一路」國家的經濟規模小於歐美，但市場的邊際發展卻大，也少競爭，遠遠抵銷了現時規模不足的缺點。



例如巴基斯坦，二億人口開始進入電氣化時代，所需的家電遠多於美國三億人口和歐盟二億人口的飽和市場。歐美人口不增，巴基斯坦卻大增，市場規模仍在擴張之中。又如非洲大陸，更是一、二十年後全球人口擴張最大的地區。中國「一帶一路」倡議正在給非洲提供基建和各種資金，由此形成經濟增長的動力，並非頹疲的發展國家以至拉美、南歐國家可比。



「一帶一路」建設給香港拓闊空間，提供進一步發展和轉變競爭條件的機會，關鍵是港人是否有開拓精神與勇氣。