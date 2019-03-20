中共中央政治局今年一月二十五日舉行第十二次集體學習，主題是《全媒體時代和媒體融合發展》。習近平發表講話，強調「全媒體時代的挑戰和機遇」對輿論導向極為重要，關乎國家安全。他舉例說，《呂氏春秋》裏講，「堯有欲諫之鼓，舜有誹謗之木」，「諫鼓」和「謗木」就是為了收集輿論。陳勝、吳廣起義時讓人在帛上用硃砂寫了「陳勝王」三字，塞到魚肚子裏，還讓人學狐狸叫「大楚興，陳勝王」，一來二去人們就相信了。這說明古人就很懂得發揮輿論的作用。



現在是訊息社會、網絡時代，「收集輿論」、「發揮輿論」的工具手段可說比原子彈爆炸還厲害、還迅猛，要鼓吹甚麼「大楚興，陳勝王」之類，可在彈指間傳遍六合，掀起漫天風雲、滔天巨浪。這些年全球多處發生「顏色革命」，就是網絡傳播威力無窮的傑作，端的手機一按，天下大亂。可見，網絡安全就是國家安全。



習近平說，沒有網絡安全就沒有國家安全，過不了互聯網這一關，就過不了長期執政這一關。怎樣過好這一關呢？習近平開出的藥方是，沒有規矩不成方圓，無論甚麼形式的媒體，無論網上還是網下，無論大屏還是小屏，都沒有法外之地、輿論飛地，主管部門要履行好監管責任，依法加強新興媒體管理。



事實上，對於中共而言，管好互聯網，就是管好輿論導向，不讓「學狐狸叫」、煽動「大楚興，陳勝王」之類的輿論出現。這類輿論根本不屬於「言論自由」，而是在危害國家、在圖謀亂政奪權，必先依法管住，繼而依法嚴打。毛皇帝早就說過，大凡要奪取政權，都要先大造輿論，革命的階級是這樣，反革命的階級也是這樣。



古今中外，所有國家的管治者都不允許亂政奪權之言形成輿論，煽風點火，到處氾濫。明乎此，當知道「一國兩制」的香港對諸如鼓吹「港獨」、危害國安之言論，也絕不能成為「法外之地，輿論飛地」；二十三條國安立法要把它們管嚴管死，令其發不出狐狸之叫聲也。