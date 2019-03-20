弗備難，難必至。港鐵測試新信號系統期間發生四十年來首次列車相撞意外，令人觸目驚心，今次車毀人傷，沒有搞出人命，總算是不幸中的大幸，但下次還會如此幸運嗎？如果這是一個警號，最好不要有下次，否則誰也不知會有甚麼後果。正如專家指出，試車時車速只有約二十公里，列車尚且嚴重損毀，若當時是滿載乘客以正常速度行車，列車勢必出軌，後果不堪設想。



專家並非危言聳聽，這年頭香港亂象不已，諸事不順，正是最容易招災惹禍的時候。尤其港鐵事故頻仍，兩天一故障，三天一意外，令人信心盡失，誰也不敢保證不會發生車毀人亡的悲劇。別的不說，從沙中線鐵路工程連串偷工減料醜聞，就知道港鐵管理是何等混亂，港府監管是何等兒戲。這條花費近千億公帑興建的沙中線，本應精雕細琢才對，結果竟淪為豆腐渣工程，以致通車遙遙無期，這種事在回歸前是不可想像的。過去香港基建以高速度高效率著稱，如今卻淪為拖拖拉拉、偷工減料的代名詞，簡直匪夷所思。



值得一提的是，近年出事的鐵路工程幾乎全是外國公司承建，連今次引發列車相撞的新信號系統也是出自加拿大承辦商，這說明甚麼問題？說明外來和尚未必會唸經，港府崇洋媚外，專花冤枉錢。實際上，當今中國鐵路建設水平傲視全球，高鐵技術更是一枝獨秀，港府偏偏捨近求遠，將所有工程合約交給洋人，到底是為了甚麼？



正所謂，時來風送滕王閣，運去雷轟薦福碑。香港曾被視為福地，一向風調雨順，政通人和，即使偶有天災人禍，也總能逢凶化吉。可惜好景不常，這些年香港好像撞邪似的，厄運連連，頭頭碰着黑，幾乎沒有一個範疇不是狀況百出。相對於港府施政混亂、司法不公等等，港鐵事故只是種種亂象的冰山一角。物極必反，盛極而衰，百年香江走到這一步，莫非氣數已盡？