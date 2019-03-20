美國發起全球抵制華為行動，大家估得到哪個地方最聽話呢？不是「五眼聯盟」的澳洲、新西蘭，也不是外交上受制於美國的日本，而是香港。



港鐵日前試運行新信號系統期間發生列車相撞事故，初步估計是信號系統失靈所致，而系統承辦商是一家加拿大的公司。港鐵早前動用三十多億元為鐵路更換信號系統，這家加國公司獲得其中的七個合約，除了出事的荃灣線，還包括沙中線、西鐵線等，令人擔心類似事故陸續有來。今次是港鐵四十年來首次發生撞車事故，而去年高鐵試車期間也差一點發生脫軌意外，肇因是英國顧問公司忽略了列車轉彎產生的壓力，致使路軌承托力不足，被工程界狠批犯了「常識錯誤」。



香港基建近年錯漏百出，豆腐渣工程一個接一個，而承建商幾乎無一例外都是洋公司。換在若干年前，洋公司的服務堪稱品質的代名詞，囊括工程合約不足為奇，惟今時不同往日，中國在鐵路橋樑建設方面的能力全球首屈一指，華為更是表表者，即使在美國強大壓力之下，西方國家仍然不願對華為關上大門，澳洲及德國近日便決定使用華為的鐵路信號系統，不為別的，華為產品值得信賴，價格亦比競爭者低不少，誰不用誰傻瓜。問題來了，外國都要使用華為，香港卻拒之門外，這是為甚麼？



究其原因，香港雖回歸逾二十年，但政府高官仍然是當年港英政府培養的官員，這些人聽慣了洋上司發號施令，做慣了洋奴，完全相信外國的月亮特別圓，外來的和尚會唸經，因此哪怕英國人造不出高鐵，要委託中國公司幫忙，但香港的第一條高鐵卻請英國公司來負責，莫說中國人無法理解，恐怕連英國人本身都莫名其妙。



但另一方面，港府拒絕華為如此自動自覺，美國人表揚還來不及，又怎麼會聽信香江反對派之言，修訂《香港政策法》呢？