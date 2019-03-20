逢迎拍托的擦鞋文化，在中國來說，不分古代君主專制統治或現代共和一人擅專，那是古往今來、一以貫之的政治文化傳統。在上者「作之君、作之師、作之親」，在下者不但必須表現誠惶誠恐、敬謹接受的態度，還要不時歌頌英明，山呼萬歲。



不過，中國政治文化也有「訥諫」的傳統，有時甚至成為一種制度（諫官、御史大夫）。據《史記‧孝文本紀》記載：「上曰：古之治天下，朝有進善之旌，誹謗之木，所以通治道而來諫者。今法有誹謗妖言之罪，是使眾臣不敢盡情，而上無由聞過失也。將何以來遠方之賢良？其除之。民或祝詛上以相約結而後相謾，吏以為大逆，其有他言，而吏又以為誹謗。此細民之愚無知抵死，朕甚不取。自今以來，有犯此者勿聽治。」漢文帝認為，古代治理天下，朝廷專門設有進言獻策的旗幟和批評朝政的木牌，用來疏通政治的渠道，招來進諫的臣民，所以他要把誹謗妖言「除罪化」，令皇帝有機會知道自己的錯誤何在，而且吸引遠方而來的賢良之士。漢文帝劉恒為人寬容平和，政治上保持低調，在呂后專權時代戒慎恐懼，步步為營，得保性命，稱帝後勵精圖治，興修水利，廢除肉刑，治下安定繁榮，百姓富裕。



中共中央早前發布《關於加強黨的政治建設的意見》，承認黨內存在五大問題，包括「低級紅、高級黑」。北京聯合大學馬克思主義學院原院長韓強解釋，所謂「低級紅」就是把黨的信念和政治主張簡單化、庸俗化。至於「高級黑」即是「捧殺」，那要更講究技巧，《人民論壇》官網曾有《究竟如何識別高級黑》一文，指出「表面上聽着是在誇你，實際起到的效果是害你；過度熱情地表忠心唱讚歌，實際上是幫倒忙」。這就是高級黑！中共中央說要警惕低級紅、高級黑，但是所謂「千穿萬穿，馬屁不穿」，君不見北京兩會期間，不論是人大代表、政協委員，乃至地方一把手，鮮有不唱讚歌者。



文革時代，「毛主席萬壽無疆」這句頌詞響徹神州大地，如果用中共中央《關於加強黨的政治建設的意見》的標準，恐怕是高級黑了。講到萬壽無疆，不得不提紀曉嵐賀壽的故事。乾隆五十壽辰，紀曉嵐呈上對聯畫軸，上聯是「四萬里皇圖，伊古以來，從無一朝一統四萬里」，下聯是「五十年聖壽，自前茲往，還有九千九百五十年」。上聯寓意清朝幅員遼闊，縱橫四萬里，堪稱「無疆」；下聯祝乾隆五十歲壽辰，再加上九千九百五十年，剛好一萬歲，那不是「萬壽」嗎？紀曉嵐擦鞋功夫那麼到家，乾隆皇帝爽歪了！



看來，杜絕低級紅、高級黑還是要靠領導人的自覺和自省！