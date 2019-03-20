坐甚麼交通工具都有機會炒車，唯獨坐港鐵想都沒想過炒車，但事實證明，少年你太年輕了！港鐵炒車不但不是夢，直情活生生在全港七百多萬人眼前上演。從曝光圖片可見，列車炒埋一碟，車廂變形，扶手扭曲，玻璃破裂，倘意外不是在試車時發生，而是在正式運行時發生，後果不堪設想。



港鐵高層事後指出，問題源於操作列車的信號系統電腦軟件出現故障。這套耗費三十三億元巨額更新的系統，竟然如豆腐渣一般脆弱，簡直令人難以置信。無獨有偶，跟沙中線總承辦商是洋公司一樣，這套系統的承辦商又是洋公司，外國月亮是否特別圓，不言自明。



這些年，港鐵醜聞不絕如縷，沒有最大鑊，只有更大鑊，「全世界都讚」顯然已成過去，今日的港鐵等同墮落的代名詞。這樣說絕無半點誇張，港鐵作為成功走出去的品牌，連歐洲也有引用，的確是香港的驕傲，但驕傲帶來自滿，自滿帶來自大，自大最終變成障目，甚麼都看不見，唯我獨尊，結果當然是滿招損，距離車毀人亡恐怕只有一步之遙。



港府作為港鐵最大股東，運房局作為監管港鐵的最高部門，竟然任由港鐵一次又一次出事，一次比一次大鑊，官僚失職絕對責無旁貸。顯而易見，港鐵作為本港龍頭交通工具，負責的基建不計其數，大到不能倒，港府根本無力制衡。更何況運房局局長陳帆出名無能，不僅「看報道才知道」港鐵種種亂象，更曾揚言懲罰港鐵人員只會製造壓力而輕輕放下，由無能廢官監管巨無霸公司，注定攬炒。從無日無之的大小故障，到層出不窮的沙中線醜聞，再到今次兩車互炒，一再印證陳帆完全沒有能力擔任這個職位，問責落台已是最體面的下台階。



一葉知秋，港鐵的墮落其實是「一國兩制」走樣變形的縮影。港府無能，香江撞邪，更多更匪夷所思的亂象必然還在後頭。