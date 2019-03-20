昨日本欄談《蘋果日報》，今日也是，昨日講該報一位時評作者，今日則擴展至該報普遍的政論文章。



那一位時評作者已八十多歲高齡，但是人老而德不積，早前港區全國人大代表王敏剛突然離世，他竟然在專欄中視作好消息。王敏剛是建制派，立場與親泛民主派的《蘋果》不同，但真正的民主就是要互相尊重、求同存異，跟自己政見不同的人，就樂見對方死去，請問這是哪門子的民主？



如果美國共和、民主兩黨的支持者，都希望對方陣營中人盡快死光，存此心態，你認為美利堅的民主制還能發展到今日光景嗎？《蘋果》中人終日口唱美式民主，但究竟是否懂得民主的真諦為何？



如果冷靜下來，那位「聞死則喜」的老先生或許也會明白上述道理，但是他和《蘋果》大部分時評作者一樣，一路下來，逢中、逢特區政府必反，不分是非，殺紅了眼。卻不知古人有云：「好惡亂其中，利害奪其外」，一個人要是抱有過度的偏見與私心，嚴重者會泯滅人性，輕則也容易蒙蔽了判別事物的眼睛。



《蘋果》的時評判斷中國事務，從來錯多對少。多年以來，他們一直預示中國經濟行將崩壞；朝鮮半島危機爆發時，曾認為北韓會棄中投美；中美貿易戰初期，又指習近平的領導班子因為處理不當而權位不穩；貿易戰開始後，更加斷言兩國存在根本矛盾，不可能達成和解協議。如今看來，幾乎是無一應驗。



最可笑的例子發生在去年三月二十四日，當天「蘋論」刊出文章，指中國誤判形勢，想拉攏北韓抗美，平壤肯定不會答理云云。豈料文章發表後，即傳出北韓領袖金正恩首次訪華的消息，而該消息是延後公布的，後來證實，金正恩踏足中國的第一天，恰恰正是三月二十四日。香港時評史上，恐怕不容易找到比這個更尷尬、可笑的事了。