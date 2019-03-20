法國的「黃背心」示威已經連續第十八個星期，而在巴黎的示威更引發暴力衝突，示威者破壞香榭麗舍大道多間名店，甚至放火和劫掠。法國內政部表示，有約一萬人在巴黎參與示威，其中大約有逾一千人被認為是「極端暴力」示威者。



面對這麼多「暴徒」式的示威者，不但構成治安問題，更考驗總統馬克龍的執政能力。「黃背心」示威糾纏了四個多月，目前看來仍然未有解決的迹象，馬克龍原本仍在外地休假，迫不得已取消假期返回巴黎處理事件。這位年屆「不惑之年」的總統，雖然是投資銀行出身，不過也愛好文學，他曾經說過：「今天政治所缺乏的，無非是一點點可從文學和哲學中萃取的優越。」



此刻，面對每周的「黃背心」示威，未知馬克龍會不會對英國浪漫大詩人濟慈的千古名詩《憂鬱詠》特別有感覺，例如其中的「陰影加陰影將帶來更多糊塗昏沉，而讓心靈陷入無止境的痛苦煩憂」。面對「黃背心」示威，每周的陰影加陰影，揮之不去，想唔憂鬱都難喇！不過，依老朽看，馬克龍都算糊塗昏沉，何以見得？



呢位「浪漫總統」自己國家的事都搞唔掂，一時又想同德國爭歐盟話事權，一時又跑去東非訪問吉布提，提醒該國「中國的經濟影響力可能威脅到非洲國家的主權」，對中國在吉布提的投資說三道四，妄加指摘，然而馬克龍也不過是拾美、日「中國威脅論」的涕唾，你估非洲國家嘅領袖傻㗎？今日法國的「黃背心」示威，究其因還是法國經濟長期不濟，中產階層怨氣爆煲，藉加徵燃油稅乘機發洩對總統管治無能的不滿。是以當馬克龍說法國可以給予吉布提「更平衡的合作關係」，吉國官員即快人快語說：「法國來晚了，法國現在已經沒有競爭力！」



馬克龍不努力「安內」，卻緬懷昔日法國殖民非洲的美好日子，堅離地成咁，準備下台吧！