港鐵日前測試新信號系統期間發生列車碰撞意外，是營運近四十年來首次。現場觸目驚心，若列車在營運時間發生意外，後果不堪設想。港鐵必須全面檢視系統，杜絕安全隱憂，以防再發生同類事故，釀成奪命巨災。



港鐵面對系統老化的問題以及乘客日益增加的情況，二○一五年投放三十三億元，陸續為七條市區鐵路線更換信號系統，帶來的應是可靠的安全性能。然而，港鐵新系統在測試、使用期間，事故接連不斷，而且一次比一次「大鑊」，先是去年十月「四線齊癱」，過百萬打工仔受影響；而今次兩列車攔腰相撞，打破港鐵列車「零相撞」的紀錄，問題極度嚴重，反映新信號系統存在不穩定因素。



港鐵每日接載乘客高達五百九十萬人次，關係每個香港人的出行安全，因此，必須把乘客的安全放在第一位。港鐵必須徹底檢查弄清問題所在，杜絕類似事件重演，絕不容許蒙混過關，並且改革港鐵的管理架構，包括加強監管外判商，以挽回市民對港鐵的信心。



當局指意外「就安全而言是絕對不能接受」，卻接受港鐵所言是「電腦失誤」、非涉及人為因素的結論，有掩飾和淡化問題之嫌。港鐵當初亦大力掩飾沙中線工程醜聞，結果是工程問題愈揭愈多，沙中線被嘲為「豆腐渣工程」。港鐵乃至當局必須吸取教訓，淡化問題只會使問題愈來愈嚴重，導致積重難返。



即使港鐵管理層「大地震」，但是管理混亂的問題依舊，反映港鐵整體管理存在系統性問題。政府必須考慮成立專責部門負責鐵路事宜，監督港鐵的運作，統整港鐵各部門的協作，以及監督鐵路工程。現時不少國家及地區為統籌鐵路事務，都有設立專責的鐵路總公司或政府機構，港鐵儼如「獨立王國」及「無王管」的情況，再也不應繼續下去。