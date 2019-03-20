香港公立醫院面臨「爆煲」，政府在平息醫護人員的怨氣之時，亦在尋求辦法緩解醫療人手不足。當然，增加醫科名額是一個方法，但遠水始終不能救近火，而最終能否追得上需求亦是一個疑問。就此，引入海外醫生或許會是出路。



最近，有政黨就公立醫院服務進行調查，發現超過一半的受訪市民皆不滿現時的服務水平。無他，在長期面對人手及床位不足的情況下，沒有出現嚴重醫療事故已可說是感恩，但作為一個已發展的經濟體，香港市民是值得擁有更好的醫療服務。該政黨後來亦提出，可以引入英聯邦地區的醫生來港執業，以紓緩香港公立醫療系統的壓力。



事實上，考慮引入英聯邦地區的醫生來港，可能只是一種慣性思維，因為香港回歸前，與其他英聯邦地區的醫學專業執照互相承認。或者，當年許多英聯邦地區與香港一樣，其醫療體制是參照英國本地模式設立，在專業認證的行政上會來得直接簡單，然而，面對二十多年後不同地區的轉變，是否還局限於英聯邦地區，是一個值得考慮的問題。



十年前，新加坡同樣面對醫生不足，但當地政府隨即容許持認可海外醫學院學位的人士，可以免試在新加坡執業。若然查看相關名單，就會發現不但包括部分英聯邦地區，更有來自其他地方的著名醫學院，而內地亦有八間榜上有名，包括清華大學、武漢大學及中山大學等。此等內地名校的醫科生，在各省市存在相當大的渴求，而新加坡政府亦大開方便之門容許其免試執業，是對相關院校水平的肯定。



相反，與內地一衣帶水的香港，當業界聽到內地醫科畢業生即拒諸門外，亦不問真實的高低水平，實在令人非常遺憾。即使是有英聯邦地區執照的醫生，來港後也需進行極其嚴格的考試，而合格率更是異常的低。究竟是香港醫委會要求過於嚴格，還是外地醫生真的水平未到，相信外界自有公論，但此等制度的確使香港「自成體系」，有一種與外面完全脫軌的感覺。



更甚者，香港醫學會日前發表調查，指超過五成六的本地醫生反對非本地培訓醫生免試註冊，認為放寬執業資格會影響行醫水準。每當面對此種論調，就會讓人感到極度氣餒。現時公立醫院持續「爆煲」，人手缺乏的問題相當嚴峻，亦存在醫療安全風險的隱憂。前線醫護人員叫苦連天，但業界卻先行關閉引入海外醫生的大門，不是自相矛盾嗎？



我相信，每名醫護人員都是可敬，每天都在辛勤地照顧病者，但社會上對「醫生為專」所產生的負面聲音也日漸浮現。記得數年前的醫委會改革法案，只是要求增加小量病人代表，就已經遭到強烈反對，非要拖足兩年才能通過，勉為其難地為醫委會審理醫療失誤加快進度。每一件事，市民都看在眼裏，就正如引入海外醫生的討論也是一樣。



於此，只能盼望業界跳出固有思維，從宏觀角度接納海外醫生，既將市民利益作為優先考慮，又解決醫生專才短缺及其工作壓力問題，使社會及業界同樣受惠。