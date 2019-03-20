產評：港股牛氣有盡時　陷阱處處須提防

港股經過連番升浪後，昨正式由去年低位累彈兩成，技術上乍現牛市氣勢。今輪港股炒上，主要由中美貿易談判有進展及聯儲局暫緩加息所帶動，屬憧憬多於實際。面對全球經濟低增長未見轉變，前景依然一步一驚心。



若論眼前經濟不明朗因素，相信大眾耳熟能詳，毋須再花筆墨闡述。惟值得關注的是，掌握最多、最齊全資訊的企業管理層及俗稱「大戶」的機構投資者究竟在做甚麼？是否為升市感雀躍？有研究機構近期就發表報告指出，美國最頂尖商業領袖正為衰退做準備，且已開始大削成本，為即將迎來的經濟下跌周期未雨綢繆，當中不少龍頭企業已凍結資本投放，並宣布減省成本的有效措施。他們最大的擔憂是美國政局混亂及中國經濟顯著放緩。



事實上，全球大型企業年內裁員之聲此起彼落，大舉招聘則鮮有聽聞，連過往較少「瘦身」消息的內地巨企，近期也紛紛傳出削職消息，涉及科技、汽車、地產等各行各業，香港股王騰訊也不例外，昨日據報向中層埋手，反映企業削支不是象徵式「瘦下」交差，中高層也要去蕪存菁。



除了內地，透明度較高的歐美更不勝枚舉，例如最近美國通用汽車宣布關閉俄亥俄州車廠，涉及約1,700人飯碗，隨即惹來美國總統特朗普猛烈抨擊，連日發炮要求立即收回決定，並順道提醒美企倒不如關閉中國或墨西哥廠房。其實，該公司早在去年底就計劃節流，卻處處被阻撓，其他企業看在眼裏，焉能不早作準備？否則他日一口氣大舉削職，又會被總統點名狙擊。



歐洲方面，近日金融市場炒作德國兩大銀行──德意志銀行及德國商業銀行合併。一旦成事，將成為歐洲第四大銀行，總資產約1.8萬億歐元，據聞已獲該國財政部同意。惟兩家銀行的員工代表已提出反對，因此舉可能導致多達3萬人被裁，佔雙方員工總數逾五分之一。不過，由於該兩大行投資策略欠佳，導致股價長期下跌，已較歷史高峰累瀉90%，合計總市值僅約250億歐元，即相當於不足五分之一間滙豐控股，若低迷持續，銀行信貸及營運能力就會備受質疑，直接動搖德國經濟根基，政府無奈地要在「求穩」與「裁員」中作出取捨。



上述例子在在反映當今國際巨企並未如股市憧憬般看好前景，反而先求削支力保生存空間。本周聯儲局再度議息，將是市場重新評估之時，過去的憧憬是否真的一如所願？不妨拭目以待。



