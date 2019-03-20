正論：基建爛攤難收拾　明日大嶼無底洞

去年十月施政報告提出「明日大嶼」願景，填海一千七百公頃，耗資五千億港元。半年不到，填海面積減至一千公頃，填海成本卻大幅增至六千二百四十億元。難為發展局局長黃偉綸拍胸口保證港府「對控制項目成本有信心」而不臉紅，果然是不知道「醜」字怎麼寫。



「明日大嶼」為香港人描繪了一幅美好藍圖，彷彿只要填海造地，困擾香港多年的房屋「痛點」可以一鼓而平，大庇天下寒士俱歡顏。另一方面，香港的老對手新加坡填海造地方面的成功經驗，也為港府填海大計提供了佐證。問題是，橘越淮而枳，香港畢竟不是新加坡，新加坡做到的事香港未必做得到，原因在於兩地政府不同，新加坡政府強政勵治，劍及履及，效率驚人，反觀港府凡事拖拉，胡混度日，不管多麼美好的計劃，最終都被拖到荒腔走板，面目全非，本地大型基建無一不延誤，無一不超支，就是最佳的說明。



以廣深港高鐵香港段為例，深圳至廣州段一早通車，香港段則一拖再拖，去年才通車，單位成本比對方高出多倍，以至有世界「最貴高鐵」之譏；再看中環灣仔繞道計劃，當初預算二百八十億元，最終耗費三百六十億元，通車時間延誤兩年；千億鐵路沙中線淪為豆腐渣工程，說好的今年通車已變成遙遙無期；更不說元朗建一條短短的行人天橋而已，成本預算竟然高達十七億元，令人咋舌。想想看吧，基建無論大小都淪為公帑「黑洞」，而明日大嶼計劃規模史無前例，尚在紙上談兵階段成本已激增逾倍，最終若付之實施，成本必定是天文數字，有人預言港府將因此計劃而破產，絕非危言聳聽。



不得不說的是，以港府官員之無能，連當年財政預算案尚且同實際情況相差十萬八千里，何德何能去預測二十年甚至三十年以後的事情呢？這種成本預算本來就沒有任何參考價值，由於填海計劃出籠後劣評如潮，反對聲音不少，政府更有低估成本、高估收益的強烈誘因，一旦騙得市民同意實施計劃，「洗濕個頭」，屆時政府要求追加開支，將庫房變成提款機，納稅人就只能肉隨砧板上，別無選擇，後悔都來不及。



明日大嶼計劃落得「明日大愚」之譏，除了成本昂貴，還有其他多方面的問題。環保組織指出，香港並非無地，新界地區的棕地達上千公頃，多被用作臨時貨櫃場，政府沒有理由捨近求遠，一方面坐視大片棕地被廢電子產品污染，一方面破壞海洋生態。香港多颱風氣候也是一大憂慮，去年「山竹」襲港期間，海平面平均漲高三米，狂風捲起巨浪更達十多層樓那麼高，不少樓宇及街道淪為澤國，一旦填海造城抵擋不住超級颱風的考驗，隨時釀成人道大災難，後果不堪設想。



市民並非絕對反對填海造地計劃，而是對好事也辦成壞事的無能政府沒有信心，在這麼多基建爛攤子未收拾之下，在港府未能證明自己的誠信之前，任何大型填海計劃都不值得支持。



