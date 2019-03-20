神州觀察：監管部門不作為　年年打假年年假

內地官媒日前在國際消費者權益日曝光多個消費黑幕，包括回收的紙尿褲、色素土雞蛋、醫療垃圾黑產業等各種黑心產品五花八門，造假手法層出不窮，只有想不到，沒有做不到，奸商謀財害命，令人防不勝防。



最令人觸目驚心的是，醫院用過的輸液管、注射器、輸血袋等醫療垃圾，都含有大量病菌和有害物質，在國外被視為「頂級危險」和「致命殺手」，但在河南、山東、陝西以及河北，有黑心廠家竟然將醫療垃圾製成了裝食物或蔬菜的塑料網袋、餐具，甚至是兒童玩具等出售。



醫療垃圾產品流毒全國，類似案例屢見不鮮。早在二○一二年，廣東汕頭澄海就揭發，不少玩具製造企業將醫療垃圾回收並加工填充成玩具，一度轟動外界。而就在官媒曝光上述黑心產品之際，中紀委公布，原國家質量監督檢驗檢疫總局黨組成員、副局長魏傳忠涉嫌「嚴重違紀違法」被查，在他任內，中國問題食品氾濫成災，包括毒奶粉、坑渠油、鎘大米等毒害無數百姓。



魏傳忠的落台雖彰顯當局反腐決心，但也印證了市場監管部門長期不作為，有貪官甚至充當奸商保護傘。事實上，內地時常爆出的有關市場產品質量和服務質量問題，基本都是由消費者或媒體發現，而市場監管部門往往都是在事件曝光後才介入調查。



諷刺的是，上述案例曝光後，國家市場監管總局立即召開會議，要求針對官媒曝光的產品質量安全問題，舉一反三，研究長效監管措施。換句話說，當局實際上就是承認，之前的監管和打假都是短效監管措施，只是頭痛醫頭，腳痛醫腳；同時也表明以往對產品質量的監督，不過是一陣風、運動式、救火式、補救型的措施，根本就無效，以致當局年年打假年年假，百姓早已麻木。



當今神州道德淪喪，奸商無所不用其極，黑心產品無處不在，老百姓吃的是問題食品，喝的是工業廢水，呼吸的是污染空氣，注射的是偽劣疫苗，可謂百毒攻心。而除了當局監管不力，真正的原因在於犯罪成本低和問責不嚴。所有黑心產品問題，只要不出人命，無論是企業還是涉案者，幾乎都是輕微懲處，例如醫療垃圾的違法回收，頂多是責令停產以及罰款二萬元。而對監督失職官員，若無貪腐，更無一人會被嚴懲。



所謂治亂世用重典，只有用打擊毒品的手段對付涉及黑心產品的廠家和人員，或才能有一定的阻嚇力；只有用包括開除公職等最嚴黨紀政紀問責，或才能使監管部門不敢不作為。值得深思的是，保障國人衣食住行的安全，本來就是一個政府的應有責任，如果連這些都做不到，又奢談甚麼中國夢？



