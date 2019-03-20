功夫茶：生活成本壓紐倫　呢個第一最難堪

難得，難得，難得香港終於爭番個全球第一！事關以前香港自吹國際大都市，次次都要掹紐約倫敦車邊，「紐倫港」敬陪末座，今時唔同往日，香港大打爭氣波，跑贏紐約、倫敦九條街，同巴黎及新加坡並列，「紐倫港」翻身變「香巴新」，你話係咪威過威士忌吖。



唔係老作㗎！英國經濟學人智庫尋日公布二○一九年全球生活成本調查報告，評估全球一百三十多個城市、超過四百項物品或服務嘅成本，涵蓋衣食住行、學校收費、聘請家傭以至消閒娛樂開支等，相當全面。調查結果顯示，香港連跳三位，首次位列全球榜首，至於紐約則排名第七，倫敦更加係十大不入。



大家有眼見，香港近年嚟瓣瓣唔掂，競爭力每況愈下，各項國際、國內排名跌跌不休，就咁啱之嘛，因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌、被稱為「因航」嘅國泰航空，繼續傳嚟壞消息，喺全球最清潔航空公司排行榜上，由上次嘅第一位一嘢跌到去第六位，曾幾何時係香港名片嘅航空公司搞到依家咁折墮，可以話係成個香港由盛轉衰嘅縮影。



就喺呢個時候，香港榮膺全球生活成本最貴嘅城市，多少都有啲「沖喜」作用，更何況呢個「冧巴溫」絕對實至名歸，唔使講第樣，淨係國際大企業駐港員工都話頂唔順香港嘅超高生活開支，就知香港幾咁「居不易」，一般升斗小市民咯喎，日子自然更加難捱，「你怕我怕個個怕，煙加酒加屋租加」經典歌曲唱足四十年，一啲都唔過時。早排有調查發現，超過八成基層兒童攝取營養低於衞生署標準，近九成人食肉量唔達標，近兩成人要捱餓，簡直係香港之恥。窮人食都冇啖好食，住屋難更加不在話下，如果唔係，嗰啲豬欄改建、上床下廁嘅劏房就唔會有價有市。最離譜嘅係，公共服務不斷加價，服務不斷退步，好似港鐵咁，車撞車都夠膽死，仲有咩好講。



有人形容今時今日香港「衣食住行樣樣難，生老病死皆不易」，窮鬼就梗係咁講喇，對嗰班印印腳月𢭃幾十萬嘅高官嚟講，香港幾好都有，真係唔捨得走。學似當年曾蔭權爵士話齋，生活成本愈高，證明一個地方經濟愈繁榮。



不過一眾「低端人口」亦唔使咁絕望嘅，雖然大家冇得好似林鄭咁，喺天堂Book定個位，但最低限度大灣區總有一席之地。第時窮人走晒去做新大灣區人，生老死葬一條龍喺嗰度搞掂，將香港呢個高生活成本天堂留番畀班高官權貴，包保「香巴新」龍頭大哥長做長有，何樂而不為？



