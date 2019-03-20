世界視線：政客播仇恨種子　孤狼式恐襲難遏

新西蘭基督城清真寺大屠殺發生後，各界擔心冤冤相報，會爆發新一波恐襲潮，言猶在耳，荷蘭烏得勒支一輛電車周一遭獨行槍手施襲，造成至少三死九傷。兩宗案件同樣是孤狼式襲擊，事前沒有徵兆。各地情報機關過往端賴截查目標組織通訊來預防恐襲，這種方法對單獨行事的槍手卻無作用，像基督城恐襲疑兇親友也不知道他的極端傾向，實在防不勝防。



孤狼式恐襲成風，除了因為極端主義蔓延，政客推波助瀾亦難辭其咎。這邊廂澳洲參議員安寧在基督城事件後抹黑回教移民，那邊廂土耳其總統埃爾多安為月杪的地方選舉造勢，拉攏回教保守派勢力，在數個集會播放槍手射殺片段，大肆挑撥離間。埃氏指槍手塔蘭特曾聲言要把穆斯林從博斯普魯斯海峽以西的土耳其地區趕出去，又引述安寧的極右言論，與土國反對派相提並論，藉此打擊政敵。



全球網站紛紛刪除槍殺片段，各界包括紐國總理阿德恩都嚴斥埃氏公然播片的行為。土耳其官方數字九成九人口是穆斯林，堂堂土國總統甘冒大不韙，顯然是選票大過天。各國想盡辦法去剿滅極端主義組織，其實蠱惑人心的政客同樣恐怖，甚至國家元首也利用種族摩擦當成政治籌碼。回教國家馬來西亞的前總理納吉布曾說「如果馬國不和平，華人是第一個受衝擊」，惹起極大爭議。美國總統特朗普亦經常被指種族歧視，去年他的一個選舉廣告亦因此被電視台拒絕播出。



種族與宗教問題是每個元首的政治地雷，新西蘭恐襲後阿德恩到清真寺獻花悼念死難者，加拿大總理杜魯多也造訪回教社區以示團結。可是仇恨易結難解，這次烏得勒支槍擊案被捕疑兇證實是土耳其裔男子，行動與紐國恐襲時間接近，令人懷疑是為了報復白人社會。安寧該慶幸澳洲有槍械管制，只是被雞蛋敲頭，還能繼續大放厥詞。天下烏鴉一樣黑，像埃爾多安及安寧這樣的政客比比皆是，藉着職權和身份散播仇恨及暴力種子，利用人民的情緒換來選票，無視選票背後染上的鮮血。



