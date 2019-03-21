正論：厄運連連呈敗象　百年福地氣數盡

香港遭逢厄運，亂象沒完沒了，不是公共醫療爆煲，就是基建淪為豆腐渣，港鐵更是三日一個小意外，五日一個大故障，最近更發生四十年來僅見的撞車傷人意外，距離車毀人亡僅半步之遙。特首林鄭月娥承認，面對工作量上升及不斷增加的透明度要求，「沒有哪一間公營機構會歷久不衰」，她開出的藥方是每個機構都需要「自我更新」。



林鄭批評公營機構未能與時俱進，缺少反省能力，大原則沒錯，卻有諉過於人之嫌。須知港府是港鐵大股東，運房局則是港鐵的監管機構，港鐵醜聞「井噴式」爆發，沒理由運房局可以置身事外。林鄭要求港鐵反省自新，亦曾有港鐵管理層被炒魷，但港府官員卻個個「好官我自為之」，如此官官相護，丟卒保帥，請問公平何在？



再說公共醫療體系瀕臨崩潰，歸根究柢也是港府的責任。當年港府削減醫科生名額，砍掉不少護士學校，埋下今日醫護人手荒的禍根；面對「十個茶煲七個蓋」的窘境，港府不是從增加人手着眼，引入海外醫生救急，反而因為不敢得罪醫界利益，一味為業界加薪加津貼了事，結果是人手荒愈演愈烈，醫療事故無奇不有，病人輪候期不斷延長，多少人小病拖成大病，大病拖成絕症，「有錢有得醫、無錢唯等死」成為香港醫療的殘酷現實。



醫療及交通困境只是香港問題的冰山一角，教育、安老、基建等與民生息息相關的領域莫不是百病叢生，更不提律政司司長知法枉法，司法檢控雙重標準，「反中亂港有獎勵，愛國愛港受懲罰」依然是香江主旋律，加上南亞假難民問題尾大不掉，警方充當黑幫毒販保護傘，隨時成為壓倒香港的最後一根稻草。近日有民調顯示，市民對港府的反對率遠高於支持率，對未來信心更跌至四分之一世紀以來新低。回歸二十多年，人心遲遲未回歸，更衍生港獨亂象，說到底不就是管治出了問題嗎？中央用人出了問題嗎？



「萬方有罪，罪在朕躬」，封建社會，皇帝以九五之尊尚且懂得引咎自責，如今的林鄭卻態度倨傲，不僅狂妄聲稱「官到無求膽自大」，更揚言天堂已為其準備好位置，連上帝都要聽其指令，哪裏還有半分羞愧之心，自責之意？上樑不正下樑歪，「看到報道才知情」的運房局局長陳帆自吹工作表現「有目共睹」，何足為奇。最近網上流傳一則有關港鐵撞車的笑話：陳帆歸咎於港鐵主席，主席歸咎於行政總裁，總裁歸咎於承辦商，最終是程序工程師「死罪」，雖是笑話一則，卻道出官僚一味怨天尤人、從不反省的現實。



誠然，生死有序，興衰相繼，這是亘古不變的鐵律，正如沒有一家公營機構可以歷久不衰，香港傳奇亦已是上世紀的故事。所謂「妖由人興也。人無釁焉，妖不自作」，香港近來不斷「撞邪」，禍事不斷，正是廢官、庸官當道，致使百年福地「氣數耗盡」的反映。