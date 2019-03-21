世界視線：特朗普捐薪做騷　偷雞不成反惹厭

政客在競選時經常開空頭支票，當選後卻無法兌現，成為眾矢之的，像美國總統特朗普那樣，主動「找數」卻仍然被批評得體無完膚，可謂相當罕見。



特朗普日前在社交網站晒出了一張面值十萬美元、抬頭人為國土安全部的支票，並充滿怨氣地寫道：「媒體也不會報道，我也不需要他們這樣，我每年四十萬美元的總統工資都捐給了各個機構……假如我沒有這樣做，難道指望這些假新聞媒體自掏腰包嗎？」特氏曾經承諾一旦當選，只會象徵式地領取一美元作為薪酬，其餘將悉數捐出。他也說到做到，除了捐款予國土安全部，亦曾捐錢給衞生及公共服務部、國家公園管理局、教育局以及對抗國內酗酒問題的團體。



然而，特氏此舉並沒有為他贏得掌聲，各種嘲諷反倒如潮水般湧至。有人將據指是特氏寫給前私人律師科恩、用作色情片女星掩口費的一張支票放上網；亦有人指特氏利用職務之便拿取的着數才是大數目，光一次度假打高爾夫球，保安等費用就遠多於總統薪水。



特朗普之所以捐人工，固然是競選策略之一，目的在於告訴選民作為億萬富翁的他「並不差錢」，絕非衝着總統薪水這點「蠅頭小利」而來。問題是，正因為特氏是億萬富翁，區區一年四十萬美元根本不痛不癢，說穿了還不是做騷博宣傳。目前在民主黨總統初選中行情看漲的前副總統拜登，為籌措兒子手術費一度考慮賣掉物業，其「清廉」引為美談，如果是他說要捐出總統薪酬，效果肯定正面得多。



更糟糕的是，特氏捐錢可說是哪壺不開提哪壺。眾所周知，特氏上任後的醜聞，除了「通俄門」鬧得紛紛擾擾，其他皆與錢銀轇轕有關，由被指借國家元首的「招牌」為旗下酒店招徠生意，到一意孤行力撐沙特阿拉伯王儲，卻被踢爆家族在當地有千絲萬縷的生意關係，再到一直拒絕公開個人稅務報表，不一而足。可以預見，特氏今後每應諾一次捐出薪金，就是敵對媒體跟網民算舊帳之時。特朗普「貼錢買難受」，只能怨自己「作死」。