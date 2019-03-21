產評：科創板挺新經濟　謹記欲速則不達

內地正火速推動支持科技創新產業發展的「科創板」，預計最快年中可迎來首批相關新股。



由於科創企業多在摸索商業模式，投入高、回報不明朗，意味投資風險較高。除了在投資者門檻方面設限之外，監管部門必須在企業訊息披露和管治等方面把好關，嚴格執法打擊欺詐違法行為，謹記凡事欲速則不達，避免演變成「泡沫」收場，變相搬石砸腳！



早在去年十一月，官方宣布以上海交易所作為試點，設立科創板並試點註冊制，讓科技創新企業有新的上市融資渠道，以應對新興產業融資難、融資貴的問題。落戶上海的科創板，會在企業盈利狀況、股權結構等作出更寬鬆的安排，相信會有更多「獨角獸」科創企業考慮在境內上市。



正正由於科創板會顧及新經濟企業適應性和包容性，意味風險相對較高，尤其是這些發展尚未成熟的企業，在資本實力、經營管理技能、內部監控資源等方面的條件都相對有限，質量參差。以內地散戶非理性投資的特性，尤其愛好爆炒中小及創業板企業，最憂官方好心做壞事，造成亂局。是故，當局已制訂入場門檻，參與者除機構投資者外，個人投資者須擁50萬元人民幣資產門檻加2年證券交易經驗，算是在市場風險方面作出了相應的考慮。



不過，過去內地上市公司弄虛作假屢見不鮮，為投資者帶來沉重的損失，而同樣以服務中小科技企業作定位的新三板，亦曾出現券商提供墊資開戶，變相讓未達門檻的投資者落場炒賣的亂象。因此，面對業務尚在摸索、營運仍處虧損的新經濟企業，當局必須對科創板的中介機構責任及資本槓桿作較嚴格的要求，全方位監控市場風險。



要知道，過去內地股市的不成熟發展，暴升暴跌，上市公司赤裸裸的欺詐圈錢，坑了不少股民的錢，一五年A股大冧市可謂「舉世矚目」！這亦難怪市場對新設科創板表現出憂慮。因此，在設立更寬鬆的融資平台，以鼓勵更多科創企業上市加快發展的同時，必須謹記教訓，在市場風險及流動性兩者間取得平衡，並在科創板、新三板、創業板、主板等各不同融資平台之間建立清晰的定位及互補機制。



事實上，如今內地股市並無加強「融資」功能的迫切需要，更大的問題是如何固本清源，修復股市的「投資」功能，讓合規企業有可持續發展的平台，為資本提供穩健增值的渠道，分享經濟發展成果，這才是關鍵。