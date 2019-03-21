功夫茶：控煙辦不務正業　懶執法事出有因

哎呀呀，各位看官，齊天大聖三打白骨精嘅戲碼大家睇得多，正義傳媒四打、五打、六打……不務正業嘅廢衙門，一樣精彩絕倫，包你拍爛手掌。來來來，今日功夫茶先打衞生署轄下嘅控煙酒辦，一齊睇吓呢個廢衙門有幾咁抵打，篤撐！



即係咁，食衞局尋日書面答覆立法會質詢，點不知咁就揭露咗控煙酒辦嘅混帳。話說舊年接獲違例吸煙嘅投訴多達一萬八千幾宗，之但係發出嘅定額罰款通知書或傳票只有八千幾宗，佔接獲投訴嘅比例不足一半。咁就難怪，功夫茶周不時喺食肆等禁煙區見到有人吞雲吐霧，好似有特權咁款，原來官老爺唔嗲唔吊，真相大白喇。



真係好心咯，控煙酒辦仲話歡迎市民舉報喎，到頭來有法不依，執法不嚴，市民報案都係白報，簡直嘥氣。鬼咩，呢個廢衙門本來就人手不足，舊年年底仲要控埋酒，弊在全港賣酒嘅地點逾萬，加埋過萬食肆，靠呢班廢人做嘢，蚊都瞓、蛇都死。曾有市民向當局舉報網吧有人吸煙，等咗三日都唔見影，咪就係典型例子囉。



不過你咪理，控煙酒辦雖然有正經嘢唔做，但充當政治打手就鬼打都冇咁精神，十足十打咗雞血咁亢奮。呢，正義傳媒就係受害者嘞。話說呢個廢衙門當年仲係叫控煙辦，未經知會就殺上東方報業中心，藉口收到電郵投訴，樓層有人吸煙喎，結果搞咗一輪大龍鳳都毫無發現，只能悻然收隊。殊不知廢官僚死心不息，之後兩次再踩上門，最終都係得個吉。



看官，出名懶到出汁嘅港產官僚，居然因為來歷不明嘅電郵投訴，一反常態三次出動，殺氣騰騰，一聽就知唔尋常嘞。再睇吓其他廢衙門，包括消防處、食環署、香港郵政、淫審處等等，接連上門尋釁滋事，唔係搞小動作騷擾，就係大玩三重標準，選擇性針對正義傳媒，如果話背後冇政治任務，講都冇人信。



冇計喇，行高於人，眾必非之。正義傳媒為民喉舌，嫉惡如仇，屢屢踢爆反中亂港集團嘅陰謀詭計，惹起牛鬼蛇神嘅嫉恨，各衙門嘅洋奴餘孽唔傾巢而出搞報復至奇。講到尾，所謂嘅投訴者來來去去都係嗰一小撮人，就好似白骨精先後以老嫗、老翁同埋少女嘅形象出現，搞咁多嘢，最後咪又係畀齊天大聖一棍打殘。



我呸！廢衙門大事做唔成，小事做唔好，由政治到經濟再到民生，冇一瓣唔係搞到一塌糊塗，唯獨不務正業最耍家，香港烏煙瘴氣、七國咁亂就係咁解。既然控煙酒辦正經嘢唔做，最叻搞旁門左道，不如改名「打手辦」，咁咪名正言順囉！