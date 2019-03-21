神州觀察：毀林削山建莊園　權貴蠶食中國夢

內地自提出「中國夢」民族復興大計之後，國人便開始做起各種美夢，譬如社會公平正義、民主法治、消除兩極分化達致共同富裕等，然而做夢容易實現難，權貴階層巧取豪奪，粗暴聚斂社會財富，以致中國夢不斷遭蠶食，百姓距離有尊嚴生活遙不可及。



黑龍江牡丹江市某國有林區日前揭發，有富豪毀林削山挖湖建造大型私家莊園，該莊園佔地近三千畝，建築全都是仿古式樣，城樓高聳且雕樑畫棟，氣勢宏偉；圍牆上更布滿鐵絲網等防禦設施，豪華程度堪比《紅樓夢》裏的榮寧二府，平時接待的都是有頭有臉之人，一般百姓望而生畏。



據指莊園的主人是當地一位私營企業家，早年以其配偶名義取得該國有林地經營權，並打着旅遊開發的幌子大興土木，又是盜伐林木，又是削山圍壩布風水局，又是設狩獵場捕殺野生動物，致使當地生態環境遭到嚴重破壞。更惹人非議的是，儘管該園所有項目皆無審批手續，且一再抗拒當地政府行政處罰，如同豪強一般「佔山為王」多年，卻仍能毫髮無損，足見園主能量巨大，背後的靠山絕非普通角色。



事實上，類似問題層出不窮，尤其自陝西秦嶺違建別墅風波之後，河北石家莊、保定，吉林長白山等地，相繼再揭多宗圍山佔地、瘋狂開發建設案件。「依山」之餘更要「傍海」，像長江流域近年頻發的圍海填湖、築堤築壩現象，無不是毀壞自然、害國害民的行徑，而這背後又無一例外地存在官商勾結、監管失職等腐敗問題。然而邪門的是，當局每每加大監管處罰力度，縱如秦嶺別墅案那樣「驚天動地」，卻仍無阻相關違建一生再生，只能說明權力的魔力實在無可比擬，利益可以讓人不顧一切。



正如本次毀壞國有林地案，當地多個監管部門不是聲稱事先不知情，就推說是園方不聽話，管不了。事實是，當局多年來睜一隻眼閉一隻眼，前後只有三次罰款，加起來也就罰了七萬多元，相對於對方皇家園林式的大手筆及巨額回報來說，九牛一毛都談不上。為甚麼當局投鼠忌器？說到底還是懼怕對方財大氣粗又有深厚背景，或者是拿人手短、吃人嘴軟，若是認真深挖下去，不知又要扯出多少保護傘來。



可以見到，內地權貴階層多年來貪婪地掠奪國家資產，不擇手段榨取子孫後代的福祉，導致社會愈來愈失去公平性，貧富懸殊日趨惡化，底層民眾的生存空間一再被壓縮，更遑論幸福感、中國夢。而瘋狂掠奪的背後，更是對自然環境的無窮破壞，綠水青山其實就是權貴們的金山銀山，大不了削山建別墅，拿茅台酒當水喝，老百姓只有羨慕嫉妒恨。