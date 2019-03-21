「一帶一路」沿線國家，對內地、對香港會有哪些戰略國家的選擇？特別是香港，各方資源不足以支持全面開花，應建立重點基地來推進。



陸路方面，當然最重要的國家是俄羅斯。一是今後新冷戰是美國與中俄之爭，中俄合作將更形緊密。俄羅斯的資源、軍力和外交技巧，正可彌補中國在強大經濟力以外，國際政治力不足的缺陷。



二是俄羅斯資源豐富，科技水平高，科研基礎深厚，而文化底蘊也特別強。



三是歐俄合作機會大。從歐洲安全來看，與俄和睦是和平發展的關鍵。歐洲亦依賴俄羅斯的天然氣，俄德正在合作主宰歐洲的天然氣供應體系。俄羅斯在歐亞的影響力比中國大，且正向北非、中南美洲擴展。



中國可藉俄羅斯的國際政治力量打破美國的圍堵。美國的制裁對俄國經濟影響不大，油氣價上升和國內經濟調整後正恢復增長，競爭力勝過被制裁前。俄國地大物博，人口不足，現時一億多人口有一千多萬外國移民的勞動力，還有餘地來吸納中國、北韓、中亞以及其他前蘇聯國家的移民。資源與人口相配合，加上科技，發展潛力巨大。



香港與俄羅斯有免簽證協議，交往方便，近年有數千俄羅斯人在香港工作和創業，顯然，香港已是俄羅斯人和企業創業的首選之地。深圳已有中俄合作的大學，香港或許可藉「一國兩制」的制度對沖優勢和區位優勢，進一步引俄羅斯的科技人才來港，創造新的連接和機會。



在俄羅斯以外，陸上絲綢之路的地區樞紐會是中亞的烏茲別克、高加索的格魯吉亞，以及東歐的烏克蘭。中亞在美國接受阿富汗的和談而撤軍後，將開啟中亞開放與發展之路，烏茲別克是區內最大人口國，政治穩定，資源不少，而且與阿富汗關係密切，可以推動整個中亞，東聯中國，南下巴基斯坦，西接伊朗，再從裏海通高加索到黑海。



格魯吉亞與香港已簽自由貿易協議，南高加索區是絲路東北走向的連接點，貫通裏海、黑海，且與歐盟有自由貿易之關係，更有助絲路物流。



至於烏克蘭，在今年大選之後，多數會在俄歐之間探取中立平衡，便可以北通波羅的海往北歐，西接波蘭、德國，南下中東。蘇聯時期建立的科技工業基礎雖經敗壞，但是還有不少留下，特別是人才，應該是前蘇聯各國中俄羅斯之後的大國，不少中國的國防科技均來源於烏克蘭，政治穩定之後網絡技術發展的潛力更大。本來國家資源豐厚，只是政治干擾致有今天的困局。香港好應攫取先機，在烏克蘭建立橋頭堡。