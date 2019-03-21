特朗普政府上台，在推行「美國優先」、「單邊主義」、「重塑國際秩序」、「維護霸權」的全球戰略中，一邊狂打貿易戰，搞得雞犬不寧，一邊大玩「退群」、「解約」，其中終止美俄《中程導彈條約》影響重大，廣泛深遠，直接破壞和威脅國際安全，「正在摧毀全球穩定的基石，將對整個國際安全體系造成後果」。



老美的戰略意圖是，先將美俄《中導條約》這個雙邊條約廢掉，再重新洗牌，推行類似《中導條約》的多邊化，這樣便可以要求和包括中國在內的核國家就消除五百公里至五千五百公里的「陸基彈道和巡航導彈」展開談判。根據美國的評估，如果這一「談判」能夠談成，中國將「失去百分之九十五的導彈力量」，可「不戰而屈人之兵」。



特朗普政府的這個戰略意圖，在其《國家安全戰略》報告和《核態勢評估》報告中已有表露，就是要通過所謂對核武器的「定製威懾」，「謀求建立對中、俄等競爭對手的全面戰略優勢」，而《中導條約》問題正是突破口。



美國國家安全顧問博爾頓說得明白，美國應該退出《中導條約》以對付中國。美方軍事人員評估，如果退出《中導條約》，「美國就可以在關島和日本部署陸基可移動常規導彈，從而增加美國抵禦中國威脅的能力」。與此同時，美國「還可為開發和部署條約所禁止的新的導彈系統和超音速武器鋪平道路」，加強與中國在這方面的競爭。



美國人對中國核武導彈的現狀很清楚，知道《中導條約》能限制的陸基中程導彈「是中國戰略武器中的撒手鐧，是中國在領土周邊實施反介入和區域拒止的重要力量」。《中導條約》所限制的導彈射程，與中國「對台海、南海等重要周邊領土的戰略輻射圈相重合」。華盛頓如果能夠逼迫北京簽署《中導條約》，勢必「大大削弱中國對領土保護和戰略對抗的能力」，等於廢掉了中國一半武功。



美俄《中導條約》一旦被廢，毫無疑問會重啟全球核武軍備競賽，中國和歐洲都會捲入其中，回到冷戰時期最險境地。