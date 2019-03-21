都說中美科研競爭日益激烈，到底有多激烈？最近有項國際調查顯示，在一百五十一個科研領域中，美國有八十個領域居於首位，中國則在七十一個領域居首，兩國壟斷了全球科研成果，前者仍處於領先地位，但距離正逐漸縮小，後者大有後來居上之勢。尤其是人工智能和5G技術方面，中國領先優勢明顯，這正是令美國焦慮不安的主要原因，也是其打壓華為等中國科企的真正原因。



不過，美國的打壓似乎無法奏效，許多國家不願任其擺布，連盟友也不值其所為。德國鐵路正借助華為實現全面數碼化，儘管美國曾聲嘶力竭發出警告，德國情報部門也示意有「安全風險」。與此同時，澳洲政府亦已批准華為提供鐵路數碼通訊系統，美國阻止也無濟於事。實際上，英國、新西蘭等國家早就明言不可能完全禁止華為，美國咄咄逼人，只能惹人反感。



西方傳媒也直認不諱，美國不擇手段打壓華為，只是為了經濟利益，而不是為了所謂的國家安全。華為不僅有技術，而且價廉物美，更擁有十八萬名員工，有能力快速鋪設5G網絡。而從技術層面來講，華為的安全風險並不會大於其他通訊設備供應商，美國不斷抹黑華為，反而暴露其險惡用心。當然，美國是不會承認失敗的，他們用恐嚇的方法阻止不了盟國使用華為設備，接下來必定還會祭出更卑鄙的手段，包括司法迫害，以及禁止美國企業向華為出售晶片等組件，不達目的不會罷休。



有人將華為的遭遇形容為中美國運之爭，不是沒有道理。隨着中國不斷崛起，科技領域快速發展，美國感受的壓力愈來愈大，為了維護霸權以及所謂的「再偉大」，必然要全方位遏制中國，兩國矛盾變得不可調和，即使未必陷入「修昔底德陷阱」，也勢必形成長期對抗。目前美國無疑仍佔有一定優勢，但這種優勢到底還能維持多久，老美心裏也沒有底。