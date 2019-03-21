讀者的眼睛雪亮！在龍門陣碼字的其中一大妙處，就是可以經常同讀者互動。近日就有讀者來信，批評香港基建問題不只沙中線淪為豆腐渣，連大廈維修都變成大破壞，最嚴重的是破壞煤氣管道，隨時引致火警；讀者居住的銅鑼灣大廈翻新，外牆棚架已搭建五個月，但遲遲未動工，浪費金錢之餘亦衍生其他問題，譬如為樑上君子提供機會，已有三家住戶遭爆竊。



事實上，沙中線、高鐵、港珠澳大橋以及擬議中的大嶼山填海造城等，因其工程浩大、造價昂貴及延誤超支等問題，容易受到輿論聚焦，反觀一般的大廈維修、修橋補路等，因工程細小而往往未能得到足夠重視，但這類工程與居民切身相關，感受亦更深。上述銅鑼灣大廈翻新拖延只是冰山一角，有馬鞍山居民投訴，附近大水坑站港鐵出口有一個維修工程，封路已三年多，有關機器擺在那裏日曬雨淋，惟至今未有動工迹象，十分擾民，向有關部門投訴卻如泥牛入海，簡直煩不勝煩。



沒有最荒唐，只有更荒唐！市政局及區域市政局「被殺」後遺留下一百多項基建項目，涉及社區會堂、圖書館、休憩園地等，二十年過去了，至今仍有五十個未完工，有些繼續紙上談兵，有些則因缺地而束之高閣，嚴重「走數」，堪稱回歸後香港蹉跎歲月的縮影。更不說部分新市鎮缺少醫院等配套設施，居民求醫需跨區奔波，舟車勞頓事小，失去黃金求醫機會事大。



官老爺常將「民生無小事」掛在嘴邊，實際上「事不關己，高高掛起」，運房局局長陳帆那句「看到報道才知情」，道出「肉食者」做一天和尚撞一天鐘的眾生相。



香港人總看不慣內地官場嚴重腐敗，但有一點必須承認，內地官員是邊腐敗、邊做事，而香港「高薪養廉」早已淪為「高薪養廢」，少做少錯，不做不錯，制度性腐敗其實比個人腐敗更加不堪，對社會的破壞更大。