當下香江，政府無能，市民無奈，前途灰暗，信心虛怯。一份最新的民意調查指出，港人對香港前途信心淨值創一九九四年以來新低，四成六受訪者表示不信任港府，表示信任的只有三成四，另有五成半人對香港前途信心負面，其中十八至二十九歲年齡群組有多達七成人對香港前途毫無信心。



香港大學民意研究計劃早前訪問了一千零二十四名市民，了解市民對港府及中央政府的信任程度，以及對中港前途和一國兩制的信心。調查發現，只有三成四受訪者表示信任特區政府，不信任的有四成六，信任淨值為負十二個百分點，較一月同類調查下跌十九個百分點。而對香港前途信心正面的有三成九人，信心負面的有五成半，信心淨值為負十六個百分點，較上次調查下跌十五個百分點，亦是九四年以來新低。而在十八至二十九歲的群組中，高達七成人表示對香港前途沒有信心。另外，調查亦顯示三成三受訪者表示信任中央政府，不信任的有四成八。六成二人對中國前途有信心，沒有信心的就有三成二。而對一國兩制有信心的有四成一，沒有信心的有五成半。



中國文革後出現「三信危機」一詞，那是七六年九月九日毛澤東去見馬克思，十月「四人幫」被捕，中共內部鬥爭加劇，人民對共產主義思想產生信仰危機、對共產黨有信任危機、對國家前途有信心危機。也有一說是指人民對共產主義失去信仰、對中共施政失去信心及信任。今天香港也有「三信危機」，那就是對香港核心價值的信仰危機、對特區政府的信任危機、對香港前途的信心危機。歸根結柢，就是管治出了問題。九七年迄今，一國兩制、高度自治變形走樣，犖犖大者有以下七端：一、政治不修，綱紀敗壞；二、律政胡搞，司法不公；三、主要官員，高薪低能；四、基建工程，延誤超支；五、生活成本，全球最高；六、居者無屋，人心渙散；七、貧富懸殊，民生凋敝。



管治出了問題，即是人的問題，侈言膽大的特首林鄭月娥，與前特首曾蔭權同樣出身港英時代政務官，「等因奉此」的技術官僚而已，登上特首寶座，一闊臉就變，處處以民為敵。面對政治亂局不但沒有運籌帷幄和折衝樽俎的能力，而且態度倨傲，對於「悖於目、拂於心」的批評，動輒反唇相譏，製造爭端。至於三位司長，政務司司長張建宗，「無能」二字寫在他的臉上；律政司司長鄭若驊知法枉法；財政司司長陳茂波「德不配位」。而十三位問責局長，全都是庸官、廢官。天可憐見，香港前途就是葬送在這些人手上。漫漫長夜不見一炬之明，前途黯淡無光，香港向下沉淪！