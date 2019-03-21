太少餓死，太飽撐死，正是本港旅遊業面對的景況。昨日林鄭月娥出席立法會答問大會，議員不分左中右一致炮轟港府沒有做好設施規劃、沒有提升接待能力，卻無限量任由內地旅客湧入，導致多區都出現人滿為患、旅巴亂泊、衞生欠佳及噪音滋擾等問題，居民苦不堪言。



土瓜灣是其中一個重災區。地區人士指出，區內接待內地團的店舖愈開愈多，每天都有約三百個內地團到訪，以每團四十人計算，每天就有一萬二千人，但該區是住宅區而不是旅遊區，設施已經老化，交通亦難以負荷，居民的怨氣愈積愈深。單是九龍城碼頭，因為是維港遊船隻的上客點，每晚有近千人排隊等上船，居民落街冇路行、食飯冇位坐、買嘢人擠人，結果是土瓜灣被旅客癱瘓。議員形容「居民真係好火滾」，並非危言聳聽。



然而，林鄭的回應可能令人更火滾。她一方面承認香港容量不足、承受能力有限，一方面又提不出解決辦法，一味要求將旅客分流到其他地區，再不然就拿土地問題說事，言下之意又是要填海造島。別說填海造島沒有十多廿年難以成事，期間香港承受力早已爆煲，比畫餅充飢更不堪，即使將旅客分流到其他地區，一樣會引致同樣問題，情況就如議員所說的，將土瓜灣亂象擴散到全港十八區，齊齊淪陷。



很明顯，港產官僚永遠頭痛醫頭，從來沒有長遠規劃，不會及早想好對策，到出了亂子才來補救已經太遲，港珠澳大橋開通後屢屢出現旅客打蛇餅候車亂象，設施甩漏，已是一例。說到底，香港許多問題都跟人太多有關，彈丸之地一年接待逾六千萬名旅客，連英國、日本等國家也沒有此等數字，旅遊設施又沒有增加，港府甚至以自由市場做擋箭牌不監不管，怎麼可能不亂象叢生？可以說，不從源頭控制訪港旅客人數，引發的矛盾只會沒完沒了。