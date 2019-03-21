約三年前開始，本欄便斷言泛民主派肯定走入錯路，世事多無絕對，別的問題我大多留一手，獨獨此事殆無疑義，故從來用的都是「肯定」二字。三年前泛民乘着佔領行動的餘威，聲勢猶在，如今卻變得內外交困，就連立法會議案的關鍵否決權也失掉，當然是入了錯路。



泛民很難再有翻身之日，因為它缺了兩類人，第一是具前瞻性的人，第二是能號令整個泛民的人。昔日，民主黨創黨領袖司徒華尚在，華叔雖然不能完全駕馭泛民各派，但尚算有威望，更重要的是有腦袋，若他在，泛民或許不致一敗至此。華叔在生，大抵容不下民主黨內有許智峯般的人物，此子一如頑童，留在泛民有害無益。許智峯剛剛又在立法會內吵鬧，被逐離場的過程中，與保安人員同告受傷，事件要報警處理。他就是在最不適當的時候，以最不適當的身份，去做最不適當的事。



民主黨另一成員林子健自稱遭內地強力部門擄去，事後證實是虛報案件，剛被法庭判監五個月。這是香港開埠以來罕見的政治鬧劇，民主黨顏面無存，整個泛民亦陷於風雨飄搖中。這時的民主派就算不改弦更張，也該在低調與沉默中靜待風潮過去，華叔若然仍在，他一定會這般主張。



哪有人會「聰明笨伯」如許智峯，竟在民主黨奄奄一息時再揮刀自殘，你說建制中人，不是該奉他為大福星嗎？況且，許智峯本身已是戴罪之身，去年曾在立法會大樓內搶奪政府職員手機，再逃進男廁偷看內中訊息，行為一如無賴與流氓。單此一事，已經重挫了民主黨聲譽，如今他又大鬧議會，此舉只會讓選民更加皺眉。政治要講韜略，不是頑童可以玩的遊戲。



泛民中不斷生出跳樑小丑，陣營內卻沒有具戰略眼光的領袖可以匡正錯誤、擘劃全局，旁人只能看着他們既入錯路，更陷泥沼。