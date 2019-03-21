香港成日同新加坡比成就、比發展邊個叻，而通常香港喺建公屋、綠化城市、創新科技培養人才等方面，都輸畀新加坡。當然，事情無絕對，香港終於叻番次，係乜呢？就係香港首度躋身全球最昂貴生活費城市第一位！



英國經濟學人智庫日前公布「2019年全球生活成本」調查報告，香港生活成本來個三級跳，一躍同新加坡、巴黎並列首位，是逾三十年來首次有三個城市並列第一，「紐倫港」變「香巴新」。有學者指出，調查並沒有將租金價格個別計算，但是香港都並列第一，反映物價真係貴得好離譜。呢層老朽都強烈感覺到，家陣食個早餐，即使一件餐蛋治加杯熱奶茶，都要三十五個大洋，仲要係街邊茶檔。



亦有經濟學家稱，若樓價再破頂，明年香港生活成本有可能超越新加坡。呢個第一，講真，唔係威過威士忌，而係令基層市民的生活壓力更難頂！



事實上，香港近排唔係撞鬼就係撞邪，亂象紛呈：大型基建如沙中線鐵路工程偷工減料，醜聞爆到如煙花般璀璨，豆腐渣工程一個接一個；逾三十億元的港鐵更換信號系統，竟喺荃灣線測試期間失靈，搞到兩列車相撞，是四十年來首次，你都咪話唔離奇！



在諸事不順、天怒人怨之下，特區政府急不及待公布「明日大嶼」造價詳情，保守估計都要狂燒六千二百四十億港元。當初林鄭月娥的願景係填海一千七百公頃，耗資五千億港元；半年不到，填少七百公頃，成本卻大增千多億元，難為發展局局長黃偉綸拍心口保證港府「對控制項目成本有信心」、填完有「萬億回報」等而臉不紅氣不喘，唔通真係「無知者最無敵」？



廢柴高官充斥特區管治班子，如果佢哋知醜，香港就唔會淪落成咁，歌仔都有得唱：「今日香港真閉翳，特區政府夠弱雞；水貨藥房通街係，民生困苦心情低。」