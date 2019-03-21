美國國會將會在本月底發表有關《香港政策法》的報告，前政務司司長陳方安生以及反對派議員莫乃光、郭榮鏗「應美國國家安全委員會邀請」，日前赴美「反映」DQ參選人及修訂《逃犯條例》等等事宜，說穿了就是到美國「告洋狀」，協助美國打「香港牌」。



美國發動中美貿易戰，又打壓中國企業，千方百計遏制中國發展，目的是制衡中國，美國國家安全委員會在發表報告前邀請陳方安生等人，正是視香港為牽制中國的手段。陳方安生等人公然與國家對抗，損害香港獨立關稅區的地位，是赤裸裸的賣國賣港行為，令港人寒心和不齒。



美國近期干預香港、制衡中國的花樣層出不窮，例如美國駐港總領事唐偉康接連妄議香港事務，妄稱香港保安局禁止「香港民族黨」運作、「大批參選人」被DQ等事件，顯示香港的高度自治「被削弱」；又稱《逃犯條例》修例，有些草擬內容和方式可能影響到美國和香港的雙邊協議的實施。



唐偉康演出了陳方安生等人「應美國國家安全委員會邀請」唱衰國家和香港的前奏。美國國家安全委員會今次內外勾結，與陳方安生等人唱雙簧，把他們當作損港遏華的棋子，司馬昭之心，路人皆知。



今年二月，陳方安生和公民黨要求英國設立「監察侵犯香港自由及自主情況」委員會，以「監察香港事務」。陳方安生早前又附和唐偉康言論，稱倘美國取消「美國─香港政策法」，「將香港視為大陸省市一部分時，將令美方撤銷現時對港的多項特惠待遇」，種種行為都反映陳方安生出賣香港利益。



陳方安生等反對派人士，屢以逃犯修例、DQ事件等借題發揮，為外國勢力提供亂港彈藥，打擊香港的繁榮穩定，無所不用其極賣國賣港，必須予以嚴厲譴責。