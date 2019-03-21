法國「黃背心」示威浪潮沒完沒了，要求總統馬克龍下台之聲此起彼伏。正當被內政搞得焦頭爛額之際，馬克龍積極尋求外交突破，最近展開非洲吉布提、埃塞俄比亞、肯尼亞等多國之旅，除了拓展法國在當地的影響力，輿論普遍認為，也有跟中國「一帶一路」倡議較勁的意思。



可以看到，馬克龍自上台以來，一早把注意力集中在經營非洲方面，他在二○一七年首次外交政策演講中，向在場的一百七十位大使表明，將非洲當作最核心的外交工作重點。今次馬克龍訪問的非洲東部三國並非傳統的法語區國家，盡顯他在非洲開拓深耕的決心。



觀乎今次代表團的商界代表陣容，由建築及工程服務企業萬喜集團領軍，成員包括能源開發商Voltalia、食品集團達能、法國電力集團（EDF）以及高速列車製造商通用─阿爾斯通（GE Alstom）等大型企業，可謂精銳盡出。在肯尼亞，兩國達成總值二十億歐元的經貿協定，反觀英國首相文翠珊去年八月訪問肯國空手而回，高盧雄雞勝了一仗，為法國媒體所津津樂道。



法國人或許可以為勝過英國而沾沾自喜，但他們在肯尼亞取得的「成績」，其實並不足以自誇。一七年，法國出口當地貨品的總值約為二億美元，別說跟中國的三十八億美元完全不能相提並論，即使是肯尼亞的鄰國烏干達，亦錄得四億美元的佳績。



中國近年在非洲積極投資，單是在埃塞俄比亞，就投入超過一百五十億美元，除了援建非盟總部，還協助該國興建全東非第一條輕軌鐵路，連接首都亞的斯亞貝巴與吉布提，影響力絕非內憂嚴重的法國可以相比。被問到如何在實力懸殊的情況下突圍而出，有法國外交官坦言，硬撼不成惟有靠「巧實力」制勝，包括法國的高雅文化以及總統馬克龍的「魅力」。問題是，解決三餐溫飽才是最基本的人權，哪有興致喝法國紅酒、看法國歌劇？相比之下，還是中國的高鐵等基建來得實際。



至於馬克龍的所謂「魅力外交」，更是不提也罷。他在國內改革不力，反而搞得反對聲音不絕，其「年輕有為」的形象早已破功；在外交方面，馬克龍一度想跟特朗普搞好關係，意圖做華府的「諫友」，結果事與願違，美國打壓盟友，對法國亦無特別「厚待」。



這也不行，那也不行，結果還是西方國家的老一套，稱中國跟非洲人做生意別有所圖，長此以往將令非洲國家深陷債務危機，以及令國家腐敗叢生。這一招山姆大叔早就用過，美國前國務卿蒂勒森曾「提醒」非洲諸國，中國的投資只會讓中國工人搶走非洲人飯碗，一旦部分國家的財務陷入困境，項目違約問題可能讓該國基建控制權拱手讓人，甚至賠上國家主權。結果被在場的非盟主席馬哈馬特當眾「打臉」，強調非洲國家十分成熟，懂得衡量和任何國家合作，並不存在壟斷現象。



當然，法國無法跟中國以至美國在非洲競爭影響力是一回事，但隨着近年列強加大在非洲的投入，非洲人選擇多了，只要不把雞蛋放在同一籃子裏，當可爭取到對本國最有利的條件。