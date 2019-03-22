正論：六千億元倒落海　明日大愚傾城國

六千二百四十億港元是一個甚麼概念？有人計過數，相當於地球上三十八個小國一年經濟產值的總和。如今林鄭政府要用這筆錢填海造城，落實「明日大嶼」願景，說白點就是倒錢落海，這就難怪城中反對聲音高漲，批評計劃遠水救不了近火，更多的人質疑港府眼高手低，填海大計隨時傾盡庫房所有，令港府破產，堪稱另類的「傾城傾國」。



香港房屋問題積重難返，究其根本，癥結不在於土地不足，而在於官僚無能。前特首梁振英就曾言，香港已發展土地僅佔總面積的四分之一左右，只要將發展面積增加一至兩個百分點，足以解決問題；民間組織亦統計過，新界地區僅棕地面積就達逾千公頃，與建屋缺少土地一千二百公頃相當，何況目前還有不少市區土地被空置，舊區重建也可以增加建築面積，更不提大量已荒廢的農地。由此可見，香港土地不足是一個偽命題，港府不優先發展這些近在眼前的土地，偏偏捨近求遠，捨易取難，動機不能不令人質疑。



正所謂，不近情者多藏奸，有人質疑港府畫餅充飢，以虛無縹緲的「明日大愚」願景來愚弄民意；亦有人質疑填海大計造福發展商多於無殼蝸牛，顯然不是沒有根據。



港府當然不會承認填海可能令庫房破產，而是將之形容為得益大於投入的好計劃：七成填海土地用於建造公屋，另外三成建私人樓及寫字樓，賣地收入上萬億元，因此港府完全能承擔有關投資風險。然而這一招並不新鮮，曾有銀行職員為騙走長者的棺材本，不惜鼓動如簧之舌，將垃圾債券包裝得美輪美奐，胡吹收益將如何如何的可觀，結果不是因為一場全球金融海嘯，令投資者血本無歸嗎？



港府比那些金融騙子其實更過分，回歸以來，每一任特首上台後都猛推「假大空」的願景，從董建華時代的這個中心、那個港，到曾蔭權時代的六大優勢產業，再到梁振英的做大做寬，說時天下無敵，做時有心無力，最終都淪為海市蜃樓。相比之下，林鄭的「明日大嶼」願景不是望梅止渴、噴噴口水那麼簡單，而是要動用真金白銀，須知六千多億只是初步預算而已，以港府基建無一不超支、無一不延誤、沙中線更淪為豆腐渣工程觀之，明日大嶼隨時可能變成有史以來最大的豆腐渣、最大的投資騙局，淪為香港人的「明日噩夢」。



最大的問題是，「明日大嶼」最快也要十四年後才能提供首批房屋，完成整個計劃可能已過了「五十年不變」的期限，屆時香港是否還有那麼多人口、那麼大住房需求，十分令人懷疑。不可不知，大灣區計劃的目標之一是鼓勵香港年輕人北上工作、創業，港府亦希望年長一族回內地安老，相信愈來愈多港人將移居大灣區，加上香港回歸後諸事不順，民怨載道，移民潮再起，連太平洋島國瓦努阿圖都成為目的地之一，人們不禁要問，明日大嶼是建來給誰住的呢？