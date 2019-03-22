功夫茶：不增泊位增罰款　倒果為因發錢寒

查撐篤撐查篤爆，今日功夫茶開壇，又係時候準備定臭鞋臭襪，胸圍底褲，加理廢車胎廢坐墊，招呼我哋今日嘅主角，運房局廢局長光頭陳嘞！



話說運房局一五年提出將違例泊車罰款大增五成，全城媽到反艇，被迫喺一七年「自閹」，加幅減至兩成半之餘，將禁區泊車罪行排除在外。立法會交通事務委員會當時講到明，喺政府增加足夠泊位之前，凍結調整違泊罰款。之不過特衰政府睇個「錢」字大過天，點會甘心見財化水？當局計劃今年七月再上立法會闖關，追番加幅「差價」，擴大適用範圍。為咗爭取議員支持，據聞當局最快下星期公布六個機械停車場選址，喺佐敦、深水埗及荃灣等地區引入智慧泊車系統，預料合共可以增加九百個泊車位，擺明係「豉油換雞」之計，引誘立法會支持牛肉乾加辣。



真係蒲也麼！人又光頭，佢又光頭，高雄光頭韓為發大財喺全世界跑碼頭，為嘅係人進得來，貨賣得出，賺嘅都係外人嘅錢；香港光頭陳發大財卻刀口向內，一門心思向市民荷包開刀，仲要不到黃河心不息，唔好去死！



一個人貪得精明，可以成為成功商人，一個人貪得愚笨，就只能成為特區廢官。用個膝頭哥諗吓都知，香港過去十年間，平均每年車輛增加百分之三，泊車位增長率只有百分之○點九，要做到「人人有位泊」，起碼仲爭二萬個泊位，區區九百個新增泊位，只係杯水車薪。立法會雖有「垃圾會」之稱，但斷估唔會蠢到連咁簡單嘅算術題都計唔掂啩。



呢嗱，有議員就講得啱嘞，運輸署所謂「智慧泊車」系統，其實唔係咩高新科技，鄰近國家一早用緊。最離譜嘅係，官老爺連拿來主義都漏氣過人，部分停車場要到兩、三年後至開始動工，蚊都瞓蛇都死。講到尾，有頭髮冇人想做瘌痢，有車位冇人想違泊，特別係搵食車司機，除非唔撈攞綜援，否則莫講話牛肉乾加到六百八，就算加到六千八都一樣要通街泊，光頭陳以為可以寓禁於徵，明顯倒果為由，闖關喎，撞板就有之，分分鐘重演上次三隧分流「朝令午改」嘅鬧劇。光頭陳撞板多過食飯，遲早變「鐵頭陳」嘅咋！



唔講猶自可，一講功夫茶就眼火爆，特衰政府無嘢叻，最叻發錢寒：塞車喎，牛肉乾加辣；急症室逼爆喎，加價；連減廢都係徵費又徵費，獨沽一味以為一徵就靈，結果錢就收咗，問題冇解決不特止仲不斷惡化，吹脹！成班廢官名副其實腦子進「水」，人工反而高過美國總統，話佢哋係史上最昂貴嘅廢柴，一啲都冇誇張。