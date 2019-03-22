神州觀察：少年殺手遍神州　病態社會失倫理

「少年強則國強」這句勵志銘言，曾經激勵幾代國人，惟當今中國不斷強大，中國少年卻強在兇殘，強在冷血，十二、三歲就能成為殺人不眨眼的「惡魔」，對含辛茹苦哺育其成長的生母都能痛下殺手，不得不令人可悲可嘆。



江蘇省建湖縣一名十三歲少年近日疑似長期不滿母親管教，持菜刀砍死母親，事件令輿論再度嘩然。如果只是個案，也許轟動一時，但這卻不是第一宗弒父殺母的驚天人倫慘案，前年十二月，四川大竹縣發生十三歲男孩弒母案；去年十二月，湖南沅江發生十二歲男孩弒母案；同月緊接着湖南衡陽又發生十三歲男孩錘殺父母案。四宗少年弒親案前後相隔只有一年多。



事實上，類似的人倫慘劇一直在上演，毆打父母者更是屢見不鮮；對親人尚且如此，對他人更加兇狠。就在江蘇弒母案發生第二天，四川達州一名十三歲少年僅因瑣事就用刀刺死同學。似乎每宗血案都有驚人相似之處，包括作案動機基本都是不服管教，父母經常不在身邊，或父母過於苛刻。



當全社會為少年弒母案悲嘆之餘，難道不應反思，從甚麼時候開始，中國的孩子變得如此冷血？變得如此漠視人倫親情？從甚麼時候開始，孩子們可以對至親之人下如此毒手？中國的教育究竟怎麼了？



一般而言，出現這種人倫慘劇，輿論多指向父母教育無方。誠然，溺愛縱容，或過於苛刻，以及長期不在孩子身邊，令孩子缺乏溫暖，父母確有管教不當，但社會和政府難道就沒有責任？



冰凍三尺，非一日之寒。家長把孩子託付給學校，希望孩子知書達理，結果卻將祖國花朵培育成野獸，教出這樣的學生，教書育人的學校難道不該反思嗎？當「烏鴉反哺」的故事早已無人知曉，網絡暴力文化卻氾濫成災；當全社會充斥貪圖享樂、追逐金錢風氣，道德淪喪，人心不古，孩子的心理又怎會有正能量？一個病態的社會，又何來倫理！



再就是，絕大部分未成年犯罪都是留守少年，父母外出打工，如果不是貧窮，又何必背井離鄉？如果不是戶籍限制而不能上學、房價高企買不起房子，子女又怎會不在父母身邊？特別是，關於留守兒童問題至少提出了十多年，至今卻未見各地政府有何關愛舉措。



與此同時，面對未成年犯罪案件井噴，各地政府卻紛紛撤銷少年管教機構，將未成年犯罪的管教責任推給社會。而當局推出的《未成年人保護法》，成為政府不作為、亂作為的藉口，甚至濫用政策，保護多於懲罰，保護法淪為犯罪的保護傘。顯然，面對愈來愈驚人的未成年人犯罪行為，社會以及政府都有不可推卸的責任！