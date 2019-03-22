世界視線：恐怖組織難除根　只怕春風吹又生

美國支持的敍利亞民主部隊（SDF），日前在東部邊境巴古茲攻陷極端主義組織「伊斯蘭國」（IS）一個主要營地，該組織建立的「哈里發國」被壓縮至僅剩數百平方米，意味這個令世人提心吊膽的組織瀕臨瓦解，SDF部隊成員高舉勝利手勢及跳舞慶祝，然而外界紛紛指他們高興得太早。



IS發言人阿爾米赫吉爾周一呼籲信徒為新西蘭恐襲事件中喪生的回教徒報仇，該組織社交頻道同日公布影片，一名手持機關槍的武裝分子稱他們的「兄弟無處不在」。據說SDF已抓獲一百五十七名武裝分子，大部分為外國人。當地難民營現已經收容七萬人，包括超過四萬名兒童。多年來投向IS的外國人成千上萬，大部分懷疑被「洗腦」，如何處理他們成為西方頭痛的問題，前陣子英國「IS新娘」事件惹來極大爭議，各國都憂慮恐怖主義滲透，即使剷平了IS，卻不能阻止它化整為零，以難民身份分散各地。而且遠在非洲都有與IS關係密切的激進武裝組織，隨時可以「借屍還魂」。



美國總統特朗普去年底稱IS已被擊破，決定從敍利亞撤軍，外界批評他無異留IS一條活路。其實一直有證據指IS是美國種下的禍胎，最初成員都是美國資助的敍利亞反抗軍，密謀拉倒阿薩德政權，美國中情局（CIA）前特工斯諾登甚至指IS首領巴格達迪是CIA臥底。華府養虎遺患早有先例，阿蓋德組織起初是由CIA扶持用來對付前蘇聯，怎料變成「九一一」元兇，更引起之後的復仇戰爭，生靈塗炭，歸根究柢，華府能脫離責任嗎？縱使擊殺了拉登，但當年他和同伴被前美國總統列根讚譽為自由戰士，是對帝國主義永恒的諷刺。



江山易改，本性難移。從列根到布殊父子，從奧巴馬到特朗普，無論誰入主白宮，美軍的槍炮聲總是在世界各地響個不停，當中有幾多是正義戰爭？恐怖分子的武器，又有多少是美國製造？萬物相生相剋，有帝國主義自然有恐怖主義，IS倒下，還會有第二個、第三個……無數恐怖組織崛起，各國討伐又惹來報復，無限循環，世界恐怕永無寧日。