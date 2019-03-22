明日大嶼，以特區政府的慣例，數千億元的工程造價只是起初開價，也主要是為向立法會申請批准。工程開展之後，當然會是工程延誤與超支，結果會比原來設想的數千億元貴，而且是以倍數計。



明日大嶼的目的是增加土地建房，一千多公頃規模不小，但未必需要用這樣的方法來取得土地。明日大嶼來源自中部海域填海計劃，最大的考慮相信是要與香港傳統市區的港島中環連接，從而分享中環空間擴展帶來的外溢效益，不受現有土地業權分散的制約。如西九龍文化區那樣，有一大片毗連市區中心的土地可以讓政府處理。由此而產生的地價收入是一個重要因素，但更重要的是土地分配權帶來的各種利益因素。



在廉政公署監督下，特區官員不能明目張膽地圖利，曾蔭權的例子足以警惕。但是其他各種間接的、不涉及金錢交易的好處，特別是以土地開放因素來換取施政以至選舉任官的支持與方便，卻似乎難免。故此，愈是接近市區中心、地價愈高的新開闢土地，其政治價值愈高。也因此，明日大嶼便不盡是經濟效益，也有社會效益，是哪些群體的利益呢？



香港的空間規劃問題，是從來缺乏長遠的打算、全局的思維。東九龍市區中心的規劃，缺乏與原有市中心區和周邊地區的分工與聯動安排；西九龍文化區更變得倉促上馬，像是「飛地」發展；而明日大嶼的問題也一樣。若是新的市區中心，該如何規劃布局？是解決房屋問題，建公屋、居屋、私樓？抑或是發展為新的商貿、金融中心？此外，怎樣與東涌機場附近的發展協調？



或許特區政府要花錢作研究，但提出之時規劃署為甚麼不能有很清晰、更協調的概念與設想呢？而這樣的大片填海，把香港傳統的離島生態和歷史文化全然破壞，不可復生，這便是近代城市發展與規劃反對的最大錯誤作為。



發展必然帶來轉變，但是不能粗暴地把破壞當作發展，而不去珍惜生態與歷史文化，把發展與之好好結合。



與其在中部海域大興土木填海，規劃未清，造價難信，倒不如把政府的思維和視野拓闊，把填海造新市區的重點放在香港領域以外，減少破壞，降低成本，將可開拓更大的格局！



比如在大嶼山以南的桂山島填海，當可造地二千公頃，加上島上近一千公頃，以公營企業形式建造，採用內地的技術與成本，以內地的技術和建造工程能力，當可事半功倍。有這樣大面積的土地，可好好規劃，亦可保育原有離島，效益、效果更佳。